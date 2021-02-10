البرماوي موتورز تنضم لقائمة موزعي MG المعتمدين

أعلنت شركة البرماوي موتورز، عن إنضمامها لشبكة الموزعين المعتمدين للعلامة التجارية MG ، وتوافر جميع الطرازات الجديدة 2021.

إفتتح البرماوي موتورز أولى صالات العرض الخاصة بتوزيع سيارات MG في مدينة بورسعيد ، تبلغ مساحة صالة العرض 400 متر وتتسع لـ10 سيارات.

وفي هذا السياق قال علاء البرماوي، رئيس مجلس إدارة البرماوي موتورز نحن سعداء بإنضمامنا لقائمة شركاء النجاح لشركة المنصور للسيارات عبر العلامة التجارية MG التي حققت نجاحات كبيرة في السوق المصري منذ تقديمها تحت راية وكيلها المنصور للسيارات.

وأضاف البرماوي أن طرازات MG حققت نجاحا كبيرا بالسوق المصري منذ طرحها مع الوكيل الجديد المصور للسيارات وهو ما دفعنا إلى توجيه إستثمارات تبلغ 35 مليون جنيه للتوزيع، مع إستعدادنا لزيادة الإستثمارات في حالة الدخول في قطاع خدمات ما بعد البيع.

ومن جانبه عبر محمد الشيخ، مدير عام التسويق والمبيعات بشركة MG، عن سعادته بإنضمام " البرماوي موتورز " لشبكة الموزعين المعتمدين لـ MG ، مؤكدا أنها بداية لشراكة مثمرة بين الطرفين ، وتحقق مزيدا من الإنتشار الذي يستهدف عملاء MG في مصر.