MCV تطرح اتوبيسات كهربائية وغاز طبيعي محلية الصنع

أعلنت شركة صناعة وسائل النقل (MCV) أمس الثلاثاء عن تقديم أحدث الطرازات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى، خلال مؤتمراً صحفياً أقيم بمقر الشركة بالعبور.

وأوضحت الشركة انه من منطلق مواكبة التطور العالمى بمجال صناعة الأوتوبيسات المتطورة التى تعمل ببدائل الوقود التقليدى (الديزل أو البنزين) من خلال التحول التدريجى للغاز الطبيعى (CNG) والكهرباء بشكل كامل (EV) ومع إهتمام شركة صناعة وسائل النقل (MCV) بتقديم مركبات محافظة على البيئة، وتاكيداً على توجهات الدولة ورؤية مصر الشاملة 2030.

وتزامن مع طرح الطرازات الجديدة الموجهة للسوق المحلية إحتفال (MCV) بمرور 25 عاماً على إنطلاقها.

ومن جانبه قال كريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة (MCV) انه تم توقيع إتفاقية الإنتاج المشتركة بين MCV ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي، والتى تهدف إلى التعاون المشترك في مجال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر فهو تعاون استراتيجى هدفه زيادة نسبة مكون التصنيع المحلى لتصل الى 70%.

وأضاف كريم غبور إن تقديم طرازات الشركة بالغاز الطبيعى والكهرباء وبتصميم (مصرى كامل) من فريق مهندسى الشركة وبنسبة تصنيع محلى تتخطى 60% حاليا فى بعض المنتجات بمصانع الشركة.

قال رفيق نبيل، رئيس قطاع مبيعات الأوتوبيس للسوق المحلية والتصدير ان خدمة ما بعد البيع تهدف إلى تغطية كافة احتياجات العملاء من قطع الغيار الاصلية بجميع فروع الشركة التى تغطى كاقة انحاء الجمهورية.

ويأتى اوتوبيس الشركة من طراز (MCV C127 CNG) العامل بالغاز الطبيعى، مجهزاً بمحرك فئة (Euro 5) سداسى الأسطوانات وهو ما يشير إلى مدى مرونة أداء هذا المحرك وطول عمر تشغيله، ويتوافر بناقل حركه اوتوماتيكى ويبلغ طول (MCV C127 CNG) الإجمالى 12 متر مع توافر عدد 3 أبواب علاوة على تجهيز مكان خاص بذوى الاحتياجات الخاصة.

أما الاوتوبيس الكهربائى بالكامل طراز (MCV C120 EV) ويأتى بطول يبلغ 12 متر فهو قادر على سير لمسافة تبلغ اكثر من 300 كم قبل إعادة الشحن وبسرعة تصل إلى 70 كم/ س، كما تتوافر للأوتوبيس مجموعة من التجهيزات المتطورة لراحة الركاب.