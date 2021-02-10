نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل طريقة لـ شحن شدات ببجي مجانا 2021 لجميع الدول العربية مضمونة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تريد أن تعرف اسرع طريقة شحن شدات ببجي لكى تحصل على اكثر من 15 ألف شدة مجانا، لكى تفتح البكجات ولكى تقوم بشراء أسلحة جديدة وتغير الأزياء والارتقاء بالمستوى، فسوف نتعرف في هذه المقالة على افضل طرق للشحن بطريقة رسمية 100% وفي خطوات سهلة وبسيطة.

شحن شدات ببجي مجانا

تعد من افضل طرق لكى تتمتع بشدات كثيرة مع المزيد من الهداية القيمة وأيضا خرائط وأشكال جديدة هي تحميل ببجى الكوريه حيث تعد هذه النسخة افضل بكثير من النسخة الأصليه، ومن الطرق الشائعة أيضا هي الشحن عن طريق المواقع ولكن ننصح بعدم الوثوق في المواقع الغير الرسمية لأن الكثير منها يكون محتال ومن الممكن أن تفقد أيميلك في اللعبة وأيضا تخسر جميع أموالك، فالآن سوف نتعرف على افضل طريقة لشحن شدات ببجى مع العلم أن هذه الطريقة مجربة شخصيا.

خطوات الحصول على شدات ببجى

يجب أولا تحميل تطبيق pop star magic من متجر بلاي.

وعند تثبيت البرنامج قوم بالضغط كلمة invite، وضع هذا الكود RGDUC4C لكى تحصل على اكثر من 1200 نقطة.

مع العلم عندما تدخل البرنامج ستحصل على اكثر من 500 نقطة مجانية.

قم بتجميع النقاط داخل البرنامج بكل سهولة عن طريق اخذ الهداية اليومية أو العجلة الدوارة التي تعطى اكثر من 5000 نقطة.

أو قم بدعوة أصدقاءك عن طريق الكود الخاص بك.

ثم بعدها توجه لشراء بطاقات جوجل بلاي بالنقاط الذي قمت بتجمعها.

وسوف تصلك البطاقة عن طريق بريدك الإلكتروني الذي أدخلته وبعد أن تحصل عليها.

قم بالدخول على لعبة ببجى وقم بالشراء الشدات كما تريد.

هذا البرنامج لقد قمت بالشحن به لي ولأصدقائي فهو مضمون ومجرب شخصيا.

أسعار شحن شدات ببجي

عدد 63 من شدات ببجي = يعادل 0.68 دولار أمريكي.

عدد 198 من شدات ببجي = 3.0 دولار أمريكي.

عدد 690 من شدات ببجي = 10.22 دولار أمريكي.

عدد 1995 من شدات ببجي = 25.54 دولار أمريكي.

عدد 4000 من شدات ببجي = 51.40 دولار أمريكي.

عدد 8400 من شدات ببجي = 102.81 دولار أمريكي.

إذا كنت تريد الاحتراف في لعبة ببجي موبيل يوجد افضل نصائح لأحتراف ببجي موبيل، في خطوات وسهله ورغم أن الخطوات بسيطة ولكن هي هامة جدا وسوف تنقل مستواك إلى مكان اخر تماما عن تطبيقها، وأيضا يجب أن نذكر شئ يخص الحصول علي الشدات بأن لا تصدق كل المواقع فيوجد الكثير من المواقع المحتالة فيجب أن تحذر حتى لا تفقد حسابك في اللعبة.