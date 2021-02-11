نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقة التصفح المجاني من زين السعودية بإنترنت بلا حدود بتغطية الجيل الخامس 5G في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقة التصفح المجاني من زين السعودية، قامت شركة زين السعودية عن إطلاق باقة التصفح المجاني لخدمة عملية التعلم من بعد ومساعدة الطلاب في المشاركة التعليمية الفعالة في فترة الحذر وخلال التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني فإن انطلاق تلك الخطوة وهي باقة التصفح من المجاني من زين ساعدت الكثير من الطلاب علي الدخول علي المنصات التعليمية مثل منصة مدرستي ويمكن أيضأ حل الواجب ورفع الواجبات المدرسية علي المنصات التعليمية من باقة التصفح بدون استهلاك للرصيد.

باقات التصفح المجاني من زين السعودية

سعر الباقة التعليمية المجانية من زين السعودية الباقة الأولي هي:

بقيمة اشتراك 50 ريال شامل الضريبة المضافة ويمكنك استعمالها في في استخدام والدخول علي منصة عين التعليمية ومنصة مدرستي التعليمية وحل الواجبات ورفعها علي المنصات التعليمية مثل الباقة التعليمية من stc وتوفر استخدام البيانات لا محدود وصفح وتحميل لا محدود للبوابيتين التعليمية عين ومدرستي لخدمة طلاب المملكة وتمكن أيضأ من تطبيق تيمز وتسجيل حضور في الحصص الدراسية عن بعد وتبلغ سعة الإنترنت للجيل الخامس وتلك الباقة الأولي لباقة التصفح المجاني من زين.

باقة التصفح المجاني من زين السعودية الباقة الثانية وهي :

وتلك الباقة موجهة للمعلمين علي المنصات الإلكترونية تبلغ سعتها التحميلية 100 غيغابايت بإنترنت لا محدود شبكة الجيل الخامس من زين للاستعمال لمنصات مدرستي وعين ومناقشات ولقاءات سكايب skype و تيميز teams و zoom زووم والاشتراك الشهري لتلك الباقة التعليمية من زين هو 300 ريال سعودي.

عروض شبكة زين السعودية للخدمات التعليمية وعروض الباقات التعليمية

قامت شركة زين بعمل اقوي العروض وذلك باستخدام شبكات الجيل الخامس في جميع الباقات التعليمية

خصم 50 % لمدة شهر علي جميع الاشتراكات الشهرية وعلي مستخدمي “زين فايبر” والمشتركين الجدد.

قامت شركة زين بتفعيل الأنترنت اللامحدود للباقات التعليمية لتصفح المنصات التعليمية.

تدعم شركة زين السعودية التصفح علي المنصات التعليمية والطلاب والمعلمين من حيث تميزها بسرعة الوصول إلى المنصات والتطبيقات التعليمية مثل zoom, skype, ومايكروسوفت وteams.

مميزات شركة زين السعودية

حصلت شركة زين في هذا العام علي اسرع شبكة للجيل الخامس علي مستوي 38 دولة. تدعم شركة زين الباقات التعليمية بتصفح إنترنت بلا حدود وبدون رسائل تفعيل فقط باشتراك شهري بسيط. تتميز شركة زين بتميز العملاء القدامي والجدد بالخصم الكبير كما خصمت 50% علي مستخدمة باقة زين فايبر. اقوي تغطية حول المملكة وخارج المملكة علي نطاق واسع. احتلت شركة زين سرعة الوصول علي أقوي وأكبر ألعاب إلكترونية مقل لعبة فورت نايت fortnite, apex, fifa 20 league legends. أصبحت أحد وأكبر منافسي شركات الاتصالات من حيث إطلاقها باقة التصفح المجانية من زين.