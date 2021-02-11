”ماستر كارد” تطلق مدفوعات عبر العملات الرقمية في 2021

تعتزم شركة "ماستر كارد" الأمريكية خلال العام الجاري إطلاق مدفوعات بواسطة العملات الرقمية، التي تلقى رواجا كبيرا في العالم في السنوات الأخيرة.

وجاء ذلك ضمن رسالة نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ماستر كارد" للأصول الرقمية راج داموداران. وقال: "في الوقت الحالي نستعد لمستقبل العملات المشفرة والمدفوعات".

وأضاف أن الشركة ستقوم بعناية باختيار العملات الرقمية التي سيتم استخدامها في عمليات الدفع، أي أنه لن يتم إدخال جميع العملات الرقمية المتوفرة في وقتنا الراهن.

كذلك أشار إلى أن "ماستر كارد" تتعاون بنشاط مع العديد من البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم التي تقوم بدراسة إطلاق عملات رقمية جديدة.

وقال داموداران إن "ماستر كارد" أطلقت العام الماضي منصة لهذه البنوك لاختبار إمكانيات التعاملات بالعملات الرقمية.