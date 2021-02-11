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عمر شويل - جدة استبدل جوالك القديم بهاتف iphone 12 أو iphone 12 pro مقابل دفع مبلغ بسيط شهرياً، أصبح الآن يمكنك استبدال جوالك القديم بجوال iphone 12 أو iphone 12 pro مُقابل دفع مبلغ قليل كقسط شهري، حيث يحلم كل شخص بامتلاك أحدث هاتف من أبل وهو حاليا iphone 12، لذا قدمت شركة Apple تلك الميزة الرائعة في السعودية حيث يمكنك استبدال هاتفك القديم بأحدث إصدارات أبل مقابل قسط شهري يتم تحديده بناء على حالة جوالك، والجدير بالذكر أن جميع هواتف سلسلة آيفون 12 تدعم الكثير من التحسينات، حيث تعمل جميعها بأحدث معالج من آبل A14، وتشترك جميعها في نوع الشاشة ودعم شبكات الجيل الخامس 5G.

استبدل جوالك القديم بجوال iphone 12 أو iphone 12 pro

لاستبدال جوالك القديم بأيفون 12 يتم في البداية تقييم حالة الجهاز لتحديد مبلغ الشراء، حيث يتم التأكد من أن الجهاز يعمل ويشحن، والتأكد من عدم وجود كسر في الشاشة أو كسور أُخرى، بالإضافة إلى فحص جسم الجهاز والأذرار وعمل الكاميرا وغيرها من الفحوصات الفنية المعتادة للتأكد من حالة الجوال، وبعد الموافقة على عملية الاستبدال يتم إغلاق Find My iphone ومسح جميع البيانات من الجهاز، ثم يتم تقييم سعر جوالك من خلال البرنامج الخاص بشركة أبل وذلك وفقاً مواصفاته، وبعد ذلك تقوم بطلب الهاتف الذي تريده واختيار السعة التي تحتاجها وكذلك اللون.

على سبيل المثال إذا تم تقييم جهازك القديم بقيمة 1203 ريال سعودي وتريد طلب جهاز جديد بقيمة 3849 ريال سعودي، وبعد طرح قيمة الجوال الجديد من قيمة الجوال القديم نجد النتائج 2646 ريال سعودي، ويمكنك الدفع كاش أو إستخدام خدمة الأقساط على ثلاث أشهر أو ستة أشهر أو سنة، حيث أن هناك بنوك مُعتمدة يمكنك الدفع من خلالها أونلاين وفي الفروع وهي ( بنك الرياض – بنك ساب – البنك الأول – بنك الجزيرة – بنك الإمارات دبي الوطني )، أما بنك سامبا فهو من البنوك التي تدعم الخدمة ولكن يتم الدفع فيها من خلال الفروع فقط.

بعد منح الفرع جميع البيانات سيصل إليك رسالة لتتمكن من الدفع إلكتروني بدون الحاجة إلى التواصل مع البنك بعد الشراء، كما يمكنك تغيير عدد لا محدود من الأجهزة في نفس الوقت. ويختلف مبلغ القسط الشهري حسب البنك وعدد الأشهر وإن وُجد رسوم خاصة في البنك، وسنجد أنه إذا لم يتواجد رسوم والتقسيط لمدة إثنى عشر شهر وبعد التحقق من المبلغ بعد الخصم نجد أن قيمة القسط الشهري هي 220.5 ريال سعودي فقط.

أسعار سلسلة أيفون 12 في السعودية

وتضم سلسلة أيفون 12 أربعة هواتف بأحجام مُختلفة هاتف iPhone 12 Mini بشاشة مقاسها 5.4 بوصات، هاتف iPhone 12 بشاشة مقاسها 6.1 بوصات، هاتف iPhone 12 Pro بشاشة مقاسها 6.1 بوصات، هاتف iPhone 12 Pro Max بشاشة 6.7 بوصات، وبالنسبة لأسعار هاتف أيفون 12 فإنه يتوفر إصدار 64 جيجا بايت بسعر 3799 ريال، ويتوفر إصدار 128 جيجا بايت بسعر 4049 ريالًا سعوديًا، ويتوفر إصدار 256 جيجا بايت بسعر 5199 ريالًا سعوديًا، وعن أسعار هاتف أيفون 12 برو فإنه يتوفر إصدار 128 جيجا بايت بسعر 4699 ريال، ويتوفر إصدار 256 جيجا بايت بسعر 5199 ريال، ويتوفر إصدار 512 جيجا بايت بسعر 6199 ريال.