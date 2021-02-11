نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنترنت مجاني STC غير محدود لعملاء سوا وقطاف وبيتي في أي مكان بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إنترنت مجاني STC غير محدود في أي مكان لعملاء سوا وقطاف وبيتي بالمملكة عبر شبكة KSA free Wi-Fi STC، إذا نزلت من منزلك ووجدت شيئا هاما لا يمكن تفويته تريد أن تُخبر به أصدقائك، ولكن فوجئت بانتهاء بياناتك أو مازال هناك بيانات ولكنك تريد توفيرها لشئ أخر أكثر أهمية، الآن يمكنك أن تكون على تواصل دائما في أي مكان تذهب إليه مع خدمة الواي فاي في الأماكن العامة، حيث تمنحك STC إنترنت مجاني في أي مكان بالمملكة عبر التواصل مع خدمة KSA free Wi-Fi، حيث يمكنك الإستفادة من تلك الخدمة المدعومة مجانا وبأكثر من طريقة من STC عبر شبكة KSA free Wi-Fi STC ، وتستطيع الحصول على إنترنت مجاني stc سريع وغير محدود في أي مكان بالمملكة.

طريقة الحصول على إنترنت مجاني STC غير محدود

إذا كنت من عُملاء باقات بيتي فايبر وتريد الحصول على إنترنت مجاني إس تي سي، فيمكنك التسجيل من خلال اسم المُستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وإذا كنت لا تعرف اسم المُستخدم وكلمة المرور الخاصة بك يمكنك معرفتهم من خلال تطبيق My STC، وبعد الدخول على التطبيق من خلال الإعدادات يتم إختيار خصائص الرقم ثم بعد ذلك إختيار رقم الهاتف، ثم بعد ذلك يتم إختيار معلومات حساب الإنترنت للإطلاع على كافة البيانات التي تريدها.

يمكنك أيضا الاستفادة من خدمة الإنترنت المجاني باستخدام معلومات الدخول في تطبيق My STC، والتي يُمكنك الحصول عليها عن طريق إرسال mystc إلى الرقم ( 900 ) وسيصل إليك اسم المُستخدم ثم قم باتباع الخطوات التالية:

قم باختيار شبكة KSA free Wi-Fi STC، ثم إختيار دخول My STC. قم بإدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور، ثم اختار رقم الإنترنت المنزلي. سيصل إليك رسالة نصية على رقم الجوال المربوط بالخدمة تحوي رمز للتحقق عليك إدخاله في المكان المُخصص لذلك.

التسجيل باستخدام قطاف وسوا

إذا كنت من عُملاء قطاف التميز يمكنك الحصول على إنترنت مجاني من خلال تسجيل الدخول باستخدام رقم قطاف التميز، أما إذا كنت من عُملاء سوا يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بطاقات الشحن والتي تمنحك مُدة اتصال بحسب قيمة الشحن، وبذلك احصل على واي فاي مجاناً غير محدود على شريحة سوا stc، كما أن الخدمة متوفرة يوميا لمدة 120 دقيقة مجانا لجميع المُستخدمين، حيث يمكنك الإستفادة من الخدمة في الحدائق والمراكز التجارية والمستشفيات والجامعات، بالإضافة إلى كثير من المواقع في جميع أنحاء المملكة والتي يمكنك الإطلاع عليها من خلال خريطة التغطية في تطبيق mystc أو عبر زيارة موقع stc ، استمتع بالواي فاي في الأماكن العامة ليستمر تواصلك في أي مكان تذهب إليه عبر حصولك على إنترنت مجاني غير محدود من stc.