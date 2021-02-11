نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي مجانا بالتفصيل 2021 لحصد اكبر عدد من الشدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا بالتفصيل لحصد اكبر عدد من الشدات، من خلال أكثر من عملية شحن PUBG مجاناً، بداية يجب أن تفعل الخطوات بالتفصيل الدقيق للتمكن من حصد اكبر عدد ممكن من الشدات UC مجاناً، حيث خطوات هذا المقال مرتبطة ببعض فيجب عليك أن تواصل قراءة الفقرة الثانية متصله بالفقرة الثالثة.

شحن شدات ببجي مجانا بالتفصيل

اذا كنت بحثت كثيراً عن شدات ببجي مجاني وواصلت الليل بالنهار في المواقع ولم تحصل على ما تريد فأنت هنا في المكان الصحيح الذي يمكنك من حصد الشدات بسهولة ويسر، دعنا نبدأ في الشرح حتي لا أطيل عليكم، لذا قم الآن بإتباع التالي من الخطوات الآتية:

قم بالنقر على جوجل بلاي أو سوق أبل، حيث لا يخلو أي هاتف أو جوال من تطبيق جوجل بلاي أو سوق أبل. اكتب في مستطيل البحث ezcash تطبيق شحن ببجي ثم اضغط على كلمة البحث. اضغط علي أيقونة التثبيت.

بعد أن قمت بتثبيت هذا التطبيق أنت الآن أصبح رصيدك 50 نقطة، يجب عليك القيام بالتسجيل في هذا التطبيق من خلال الاسم والبريد الإلكتروني ووضع كلمة السر مرتين متتاليتين، ثم الدخول في التطبيق وإتباع خطوات الفقرة التالية.

طريقة الحصول على الشدات مجاناً

تتم عملية شحن PUBG MOBILE من خلال معايير الحصول علي النقاط بمعني آخر بعد أن تتمكن من جمع النقاط من تحميل التطبيق والعمليات الأخري تستطيع تبديلها إلي شدات مجاني، فستجد الكثير من العمليات السهله التي تحصل منها على شدات ببجي يعد أبرز العمليات المتاحة للتطبيق هي عمليات المشاركة والمشاهدة واللعب والتعليقات، بمعني أبسط في سيقدم لك التطبيق الكثير من العروض الترويجية ويوضح لك التطبيق الخيارات المتعددة ويوضح من خلال كل خيار كمية الشدات التي تتمكن من حصدها وطريق تنفيذ العملية، ستجد في هذا التطبيق عرض مثل مشاهدة 30 ثانية من الإعلان والحصول على نقطة، مشاركة التطبيق على Facebook والحصول على نقطة أو المشاركة على تويتر وحصد مجموعة أخري من النقاط، وكذلك الألعاب حيث تجد في التطبيق العديد من الالعاب البسيطة التي تعطيك النقاط، كلما زادت النقاط كما حصدت شحن شدات ببجي مجانا.



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