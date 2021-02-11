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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيقات الهواتف الذكية الأكثر تحميلاً والأشهر عالمياً في شهر يناير 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نشر موقع Sensortower المتخصص بمتابعة نمو تطبيقات الهواتف الذكية تقريراً عن التطبيقات الأكثر تحميلاً وشهرة في العام الجديد 2021 خاصة شهر يناير، حيث يضم التقرير أكثر 10 تطبيقات شهرة وتحميلاً على النظامين الأشهر للهواتف الذكية في العالم؛ متجر playstore التابع لنظام أندرويد ومتجر AppStore التابع لنظام IOS الخاص بشركة آبل، وتكرر الكثير من التطبيقات في المتجرين مع اختلافات طفيفة.
تطبيقات الهواتف الذكية الأكثر تحميلاً عالمياً في شهر يناير 2021
حصد تطبيق تليجرام المركز الأول بكل سهولة خاصة بعد موجة الانتقادات على تحديثات الخصوصية الخاصة بتطبيق واتسآب وإليكم قائمة التطبيقات الأكثر شهرة في شهر يناير من العام الجديد 2021:
1- تليجرام Telegram
تطبيق تليجرام هو تطبيق مراسلة فورية يمكن من خلاله إجراء المحادثات الكتابية والصوتية ومكالمات الفيديو ويتميز بعدة مميزات أخرى مثل تشفير المحادثات وإرسال الملفات والصور، وقد تم تحميله أكثر من 63 مليون مرة خلال شهر يناير 2021، وكانت الهند أكثر دولة تم تحميل التطبيق بها بنسبة 24% من إجمالي عدد التحميلات، ويتبعها اندونيسيا بنسبة 10% من الإجمالي.
2- تطبيق تيك توك TiKTok
وحصل تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر TikTok على المركز الثاني، حيث اقتربت عدد مرات التحميل من 62 مليون مرة، وكان للصين النصيب الأكبر من عدد مرات التحميل بنسبة 10% من إجمالي عدد المرات.
3- تطبيق سيجنال Signal
وتزايدت شهرة تطبيق المراسلة الفورية والمحادثات سيجنال في الفترة الأخيرة، ليصبح منافس قوي لتطبيقي تليجرام ووآتساب خاصة بعد التغريدة الشهيرة على موقع تويتر من قبل الملياردير ايلون ماسك، حيث كتب “استخدموا سيجنال” تلميحاً على اعتراضه على تحديثات واتسآب الأخيرة.
4- تطبيق فيسبوك Facebook
5- تطبيق واتسآب WhatsApp
6- تطبيق انستجرام Instagram
7- تطبيق زووم Zoom
8- تطبيق MX TakaTak
9- تطبيق سناب شات Snapchat
10- تطبيق ماسنجر Messenger
تطبيقات الهواتف الذكية الأكثر تحميلاً على Google play Store
- تليجرام Telegram
- تطبيق سيجنال Signal
- تطبيق تيك توك TiKTok
- تطبيق MX TakaTak
- تطبيق فيسبوك Facebook
- تطبيق واتسآب WhatsApp
- تطبيق انستجرام Instagram
- تطبيق Moj
- تطبيق سناب شات Snapchat
- تطبيق زووم Zoom
تطبيقات الهواتف الذكية الأكثر تحميلاً على App Store
- تطبيق تيك توك TiKTok
- تطبيق يوتيوب Youtube
- تطبيق زووم Zoom
- تليجرام Telegram
- تطبيق فيسبوك Facebook
- تطبيق انستجرام Instagram
- تطبيق واتسآب WhatsApp
- تطبيق ماسنجر Messenger
- تطبيق WeChat
- تطبيق سيجنال Signal
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