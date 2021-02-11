نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق كلوب هاوس 2021 الأشهر في السعودية ورابط تحميله الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق كلوب هاوس هو من التطبيقات التي انتشرت بشكل كبير في المملكة العربية السعودية وذلك لأنه من التطبيقات الغير خاضعة للرقابة من قِبل السلطات السعودية، بالرغم من أنه يشهد مناقشات كبيرة وقوية حول الحقوق والهوية الوطنية.

تطبيق كلوب هاوس

تم إطلاق تطبيق كلوب هاوس في عام 2020 وذلك بعد قيام الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (إيلون ماسك)، والرئيس التنفيذي لشركة روبن هود (فلاد تينيف) بعقد مناقشات كثيرة تدور حول هذا التطبيق.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن لأي شخص أن يدخل إلى غرف الدردشة الخاصة بتطبيق كلوب هاوس بدون أن يحصل على دعوات من الأعضاء الحاليين، هذا إلى جانب بدأ بيع الدعوات إلى المنصة بمبلغ يتراوح ما بين 50 يوان صيني وحتى 400 يوان صيني أي ما يعادل 7.73 دولار أمريكي وحتى 69.59 دولار أمريكي.

وينبغي الإشارة إلى أنه يمكن تحميل التطبيق الجديد على جميع الهواتف التي تعمل بنظام iOS، ولكنه غير متاح على متجر التطبيقات الخاص بأندرويد المعروف باسم “جوجل بلاي”.

ويمكن للأشخاص الذين يقومون باستخدام البر الرئيسي الصيني أن يصلوا إلى التطبيق عن طريق تعديل موقع متجر التطبيقات الخاص بهواتفهم.

نبذة عن تطبيق Club House

تطبيق Club House هو عبارة عن تطبيق يشبه إلى حد كبير التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي، حيث يمكن لجميع الأفراد أن يتواصلوا من خلاله عن طريق إجراء محادثات صوتية بدون أن يضطروا إلى الكتابة، حيث تم تصميمه خصيصًا للأشخاص الذين يرغبون في التواصل مع الأشخاص من خلال الصوت وليس من خلال الكتابة.

ويتميز هذا التطبيق بأنه يحمي جميع المستخدمين من أن يقوموا بنشر معلوماتهم فيما بينهم مثلما حدث مع تطبيق واتساب، وبالتالي يزيد من حماية خصوصية المستخدمين.

وقد أعلنت شركة كلوب هاوس أنه يمكن للمستخدمين أن يقوموا بالدخول والخروج من جميع الدردشات وبالتالي فهو يشبه بشكل كبير البث الصوتي المباشر، ويشبه أيضًا تطبيقات الاستماع التي تتيح للمستخدمين أن يعبروا عن أفكارهم بشكل أكثر جماعية.

تحميل تطبيق كلوب هاوس

تم توفير التطبيق على جميع الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل iOS، ولكنه غير متاح على هواتف الأندرويد، لذلك إذا كان هاتفك من نوع ايفون يعمل بنظام iOS حينها يمكنك تحميل التطبيق والاستفادة من جميع مميزاته.

الخاتمة

تعرفنا في المقال التالي على تطبيق كلوب هاوس الجديد 2021، وشهرته الكبيرة في السعودية في الآونة الأخيرة، كما أطلعناكم على رابط تحميل التطبيق المتميز، لهواتف أيفون.