نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير مجاناً 2021 بطريقة جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021، يتوفر الكثير من الألعاب الإلكترونية التي انتشرت بشكل كبير للغاية في الآونة الأخيرة وكان من ضمنهم اللعبة الشهيرة فري فاير، فهي واحدة من أكثر الألعاب القتالية انتشارا حول العالم وهي من الألعاب ذات المتعة العالية، ولها شعبية كبيرة وعليها بحث متزايد من قِبل الكبير والصغير في الفترة الأخيرة، ويمكن لعب هذه اللعبة مع الأصدقاء والأهل ومجموعة من الأشخاص حول العالم بأجمعه، وللوصول إلى أعلى المستويات فيها لابد من امتلاك الكثير من الجواهر و هي العملة الافتراضية بداخل لعبه فري فاير، لذلك سنوفر إليكم من خلال هذا المقال خطوات شحن جواهر فري فاير مجانا 2021.

شحن جواهر فري فاير مجانا

حققت لعبة فري فاير الكثير من الإعجابات لذلك يبحث المستخدمين واللاعبين بشكل دائم عن كيفية الحصول على جواهر فري فاير مجانا وبدون دفع الكثير من الأموال ويمكن ذلك عن طريق الدخول إلى متجر جوجل بلاي وتحويله إلى متجر أمريكي بالطريقة التالية:

أولا يقوم اللاعب أو المستخدم الدخول إلى المتجر الخاص به وهو جوجل بلاي.

بعد ذلك قم بالدخول إلى أيقونة الإعدادات واختار منها طرق الدفع.

ثم قم بتغيير الدولة التابع لها إلى أمريكا وبهذا سوف يتحول الحساب الخاص بك إلى حساب أمريكي.

بعد ذلك قم بتحميل التطبيقات التي تمنح الكثير من النقاط مقابل مشاهدتها أو مشاركتها مع الأهل والأصدقاء وعمل بعض استطلاعات الرأي وتنفيذ الأوامر التي تعطيها.

بعد ذلك قم بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة في المتجر من الأعلى، وسوف تجد الكثير من النقاط التي حصلت عليها من تحميل التطبيقات والألعاب المختلفة.

وتحويل هذه النقاط بشكل تلقائي إلى شحن جواهر فري فاير مجانا، ويمكن الحصول على ألاف الجواهر خلال وقت قليل.