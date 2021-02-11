نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل تردد قناة سبونج بوب سكوير Sponge Bob Square tv للأطفال الجديد 2021 نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة سبونج بوب سكوير Sponge Bob Square tv الجديد 2021 وهي إحدى قنوات الأطفال الكارتونية المتميزة بشخصية سبونج بوب، حيث تعاظمت عليه عمليات البحث خلال الفترة الماضية، وتقديراُ منا لإسعاد أبناؤنا الأطفال، فقد أعددنا هذا التقرير الخاص والمتميز عن نردد القناة، وذلك لإدخال البهجة على قلوب أطفالنا، هذا وتقدم القناة فقط مسلسلات سبونج بوب وهي الشخصية الأسفنجية التي تعيش في قاع المحيط الهادي “قاع الهامور”، هذا وقد بدأ عرض المسلسل بقناة نكلوديون في بداية الأمر، والآن تم تخصيص من أشهر قنوات الأطفال الحديثة لعرض مسلسل سبونج بوب، وهي الشخصية المُحببة للأطفال والتي ذاع صيتها على مدار العقدين الماضيين.

تردد قناة سبونج بوب سكوير Sponge Bob Square tv للأطفال

وتتميز قناة سبونج بوب سكوير بكونها من القنوات التي تبث إشارة ترددها بدون توقف أو انقطاع، وذلك طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة، وهي من القنوات الآمنة التي يفضلها أولياء الأمور، حيث يمكنهم ترك أطفالهم بأمان أمام شاشة القناة،كما تتميز القناة بكونها من أهم قنوات الأطفال المجانية بدون تشفير، فهي قناة مفتوحة، ويمكن الاستمتاع بما تقدمه من محتوى جذاب ومتميز بمجرد تجميل تردد القناة على جهاز الاستقبال لديكم

أهم الشخصيات التي يحتويها مسلسل سبونج بوب

شخصية بسيط نجم وهو الصديق الصدوق لاسبونج بوب. شخصية شفيق وهو جار سبونج بوب. شخصية مستر سلطع برجر، وهو مدير المطعم. شخصية سريع وهو الحيوان الأليف على شكل حلزون. شخصية ساندي على شكل سنجاب.

تردد قناة سبونج بوب سكوير Sponge Bob Square tv على نايل سات

تردد القناة: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

شخصية سبونج بوب في سطور

مواصفات شخصية سبونج بوب من الشخصيات المحببة لدى الأطفال، وتتميز الشخصية بشكلها المربع ذو اللون الأصفر المُبهج، وهي شخصية من الإسفنج، ويسكن سبونج بوب قاع الهامور بالمحيط الهادي، وهو يعمل بمطعم المقرمشات الذي يديره سلطع برجر، أما عن بداية شطهو شخصية سبونج بوب فكان في العام 1999 بالولايات المتحدة الأمريكية.

معلومات عن مصمم شخصية سبونج بوب

اسمه: “ستيفن هيلنبرج” وهو مصمم شخصية سبونج بوب الكرتونية.

توفي في العام 2018، وكان عمره حين وفاته 57 عاماً.

ولد في في مدينة “لوتون” الأمريكية في شهر أغسطس من العام 1961.

بدأ حياته المهنية في العام 1984.

عمل بمهنة التدريس لمادة الأحياء البحرية.

ترك مهنته كمدرس في العام 1987 بعد ثلاثة أعوام فقط من عمله كمدرس.

تعلم فن الرسوم المتحركة بمعهد كاليفورنيا للفنون في العام 1989.

مارس العمل في مجال أفلام الكارتون بدأ من عام 1992، واستمر حتى عام 1994

برع في تصميم شخصيات الكارتون، ومن أشهرها شخصية “سبونج بوب سكوير بانتس”

بداية عرض مسلسله الشهير “سبونج بوب” في العام 1999

استخدم شخصية “سبونج بوب” في فيلم كارتون في العام 2004 .

قام بإنتاج عدة أفلام للشخصية في الفترة ما بين أعوام 2004 إلى 2015.

نال جائزة “إيمي” مرتين خلال مسيرته الفنية.

استحق عن جدارة جائزة تلفزيون الرسوم المتحركة من جمعية رسامي الكاريكاتير الوطنية بأمريكا.

وبذلك نكون قد قدما لكم من خلال هذا التقرير لمحة تفصيلية عن تردد قناة سبونج بوب، والتي نالت حظ وافر من الشهرة بجميع أنحاء العالم، وأصبحت صور شخصية سبونج بوب من أشهر الشخصيات التي يتم استخدمها على نطاق واسع للترويج لأي منتج.