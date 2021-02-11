نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير بطريقة حقيقية ومضمونة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أثناء تصفحك للشبكة العنكبوتية وبحثك عن طريقة شحن جواهر فري فاير، قد تجد مجموعة من الروابط على فيسبوك تدعوك لتسجيل كافة بياناتك من أجل الحصول على free fire diamond وفي الحقيقة تكون تلك الروابط غير حقيقية، ويطمح أشخاصها إلى الحصول على الحساب الشخصي لك، لذلك يجب عليك تحرى الصدق في أي رابط تسجل به ولا تكتب بياناتك في أي روابط دون التأكد من صحة الروابط، لذلك سنقدم لك في تلك المقالة المعلومات الصحيحة وكيفية الوصول لهم.

طريقة شحن جواهر فري فاير

في هذه الطريقة قد تكون ليست متوفرة عند كُل البلدان العربية، فإذا لم تجدها على البطاقة البنكية الخاصة بك، أو على الماستر كارد، يمكنك استخدام جوجل بلاي لشحن رصيدك واستخدامه للشراء كما في المغرب، وإليك كيفية الاستخدام :

ادخل إلى جوجل بلاي من خلال جهازك الجوال.

ستجد في الخيارات، طرق الدفع، اضغط عليها.

اضغط على use maroc Telecom billing.

سيقوم عندها اضافة طريقة الدفع.

وبالتالي لا يكون عليك سوى الشحن فقط من خلال عرض *9 وشراء المجوهرات من خلالها بكل سهولة ودون التعرض ﻷي عمليات نصب.

كيفية شحن عرض *9

في البداية لكي تستخدم العرض يجب عليك أن تشحن كارت بأقل شيء 15 درهم من خلال ادخال الكود الموجود على كارت الاتصالات فتدخل 555 على لوحة الاتصال، ثم تنتظر أن يفتح قائمة وتختار منها 1، وبعدها اكتب الكود الموجود على الكارت والذي يكون عبارة عن خمسة عشر رقم، ثم لا تنسى أن تدخل نجمة 9 وذلك لك يتم تفعيل كود التعبئة من خلال جوجل بلاي وبعدها قم بالذهاب للعبة جري فاير، ثم انتقل لتبويت الجواهر واختر ما تريد، وبهذا تقوم قد تم العملية.

في الختام نكون قد عرضنا لكم كل المعلومات المتعلقة بشحن جواهر فري فاير مع توضيح طريقة الشحن الرسمية لتجنب أي سرقة وشرح كيفية استخدام كود التعبئة *9 من خلال جوجل بلاي.