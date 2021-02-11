نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف آي فون أبل12 الجديد مواصفات وسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف آي فون أبل الجديد، تُعد شركة أبل هي الشركة الرائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة، حيث تُقدم كل ماهو جديد في صيحات الهواتف الذكية، فتتميز هواتف آي فون بدقة الأداء وروعة التصميم والجودة، هذا وقد أعلن المدير التنفيذي لشركة آبل في خلال مؤتمر رسمي عن هاتف آيفون أبل الجديد وهو آبل آيفون 12، والذي قد جاء بمواصفات مختلفة عن سابقيه، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال السطور القادمة، هاتف آي فون آبل الجديد مواصفات وسعر.

مواصفات هاتف آي فون آبل 12 الجديد

يعمل الهاتف بنظام أي أو إس 14.

يبلغ حجم الشاشة الشاشة 6.1 بوصة.

المعالج ثُماني النواة نوع بايونك 14.

تبلغ المساحة الداخلية الهاتف 4 جيجا بايت.

تبلغ قوة البطارية 2850 مللي أمبير.

يمتلك أبل آيفون 12 وحدة لمعالجة الرسوميات.

الشاشة من النوع كورنج غوريلا، سوبر أموليد.

الهاتف وزنه خفيف جداً مقارنةً بمكوناته.

الكاميرا الأمامية بالهاتف دقتها 15 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية للهاتف دقتها 25 ميجا بكسل عالية الجودة.

الهاتف مزود بفلاش للكاميرا، بالإضافة إلى كشاف.

عيوب آبل آي فون

لايوجد للهاتف عيوب تُذكر سوى :-

1- الهاتف لايحتوي على نوتش وبالتالي لايُعطي راحة في الرؤية.

2- قد يجد المستخدم صعوبة في حمل الهاتف بسبب الحواف الحادة.

3- المساحة الداخلية مثل الإصدار السابق ايفون آبل 11 لم يتم تزويدها.

4- عدسات الكاميرا ليست دقيقة.

5- الهاتف يأتي بدون شاحن وكان الأسباب التي تم الإعلان عنها هو أن الشركة تريد أن تقلل من نفايات البيئة.

6- لايدعم الهاتف أية تحديثات فعند سقوط برنامج التشغيل الخاص به لايتم تحديثه، ولابد من شراء هاتف آخر عندها.

سعر هاتف أبل أيفون 12 الجديد

يبلغ سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية 12800 جنيه.

يبلغ سعر الهاتف في الولايات المُتحدة الأمريكية 800 دولار.

يبلغ سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية 3000 ريال.