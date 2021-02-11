نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبل وتحديثات جديدة ومميزات 15 نوع من هواتف الأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى التكنولوجيا للتطور المستمر والوصول إلى أعلى حد من التطور والسعي في الوصول إلى أعلى مستوى في التكنولوجيا، حيث يتنافس عالم الهواتف على التطورات إلى أقصى حد من التحديثات، ومن الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة أعلنت شركة أبل الشهيرة في أخر المؤتمرات وهو المؤتمر العالمي للمطورين (WDC 2021) عن نظام IOS 15 الجديد، والذي يأتي بتحديثات ومميزات جديدة وسيتم من خلاله ترقية الأجهزة التي تعمل بنظام IOS 14، وستكون هناك بعض الأجهزة التي لن تستطيع الحصول على هذا التحديث الجديد والذي من المنتظر أن يكون متاحاً هذا العام.

أنواع الهواتف التي ستشملها تحديثات أبل :

أيفون اس اي الإصدار الثاني

آيفون 7 آيفون 7 بلس آيفون 8 آيفون 8 بلس آيفون إكس آيفون إكس ار آيفون إكس إس آيفون إكس إس ماكس آيفون 11 آيفون 11 برو آيفون برو ماكس آيفون 12 آيفون 12 ميني آيفون 12 برو آيفون 12 برو ماكس

هواتف لن يتاح لها الإصدار الجديد :

وقد أوضحت الشركة أنه هناك نوع من الهواتف التابعة لهذه الشركة لم يتاح لها الإصدار الجديد، وهي الأنواع الآتية :

أيفون 6 إس

أيفون 6 إس بلس

أيفون اس اي الإصدار الأول

ومن الجدير بالذكر أن هذا لا يعني التحول إلى IOS 15 علماً بأن تلك الهواتف ستكون عديمة الفائدة، ولكن في حالة أن المستخدم يقوم بالبحث عن أحدث الميزات والتحديثات الأمنية التي تعد أحد الوسائل الآمنة والتي بها مميزات أخرى، علماً بأن هذه الهواتف الجديدة ستحتاج الى التبديل الى هاتف ذكي أكثر حداثة من أبل أو بديل له، ولا يعرف سوى القليل عن IOS 15 ولكن عدداً من التسريبات قامت بتوضيح اقتراحات حول ما إذا كان يمكن لجهاز أيفون الخاص بالمستخدم سيكون قادراً على تحميل هذا الإصدار الجديد، وكان كل هاتف أيفون قادراً على تنزيل IOS 13 وأيضاً IOS 14 الذي تم إصداره في عام 2020 قبل الكشف عن سلسلة IOS 14.1 وهو الإصدار الأخير الذي جاء مع هاتف آيفون 12 وتم الإعلان عنه من خلال الشركة.