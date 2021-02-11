نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة دوري بلس عبر القمر الصناعي عربسات لمتابعة أهم مباريات الساحرة المستديرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن أغلب ميول الأشخاص في العالم في مجال الرياضة يكون كرة القدم، ولكن قد يصعب لدى الأشخاص الانتقال من دولة إلى أخري لمتابعة مباراة، ولذلك قد ساهمت القنوات الرياضية في حل هذه المشكلة، وتعتبر قناة dawri plus من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، وسنوضح في موقعنا ثقفني تردد قناة دوري بلس.

قناة دوري بلس

هي قناة سعودية حديثة ، وتقوم بتقديم المباريات السعودية والدوري السعودي ومباريات كؤوس العالم بالكامل، وهى تعتبر من عمالقة القنوات الرياضية، حيث تتصدر قمة تلك القنوات في السعودية والوطن العربي، وتم التعاقد بينها وبين “شركة الاتصالات السعودية STC” على تقديم مباريات الدوري السعودي لمدة “10 سنوات” بقيمة 660 مليون ريال سعودي، وتلك الاتفاقية من أغلي الاتفاقات في كل الدوريات العربية لكرة القدم.

تردد قناة دوري بلس

بعد أن حققت شعبية جماهيرية كبيرة بين المواطنين في الوطن العربي أجمع، وأصبح الجميع يبحث عن تردد القناة الرياضية، يمكن استقبال التردد عبر الأرقام الآتية:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ عربسات 122507 27500 افقي 3/4

مميزات dawri plus

وهى تتميز بوضوح عالي الجودة.

تمكين المشاهد من رؤية احصائيات المباراة مباشرةً أثناء المباراة.

لا تقتصر القناة على عرض المباريات فقط بل تعتبر من المصادر الاخبارية الموثوقة، وذلك لان لديها فريق محتوى رياضي قوى يعمل على توفير كل المعلومات من مصادر موثوقة.

تم تصميم تطبيق خاص بها لكي يسهل على الجماهير مشاهدة المباراة، وقد تم احصاء عدد تحميل التطبيق تقريباً 5 مليون مستخدم، وهو يعتبر أفضل تطبيق رقمي.

لها موقع اليكتروني رسمي.

جوائزها

جائزة أفضل تطبيق رقمي.

جائزة أفضل تطبيق في مجال الابداع الرياضي.

جائزة أفضل منصبة رقمية رياضية في الشرق الاوسط وأسيا.

والآن يمكن لكل عشاق الرياضة استقبال تردد قناة دوري بلس حتى لا تفوتهم أي أحداث رياضية هامة.