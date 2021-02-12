نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن جواهر فري فاير مجانًا وإضافات تحديث OB26 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث ملايين اللاعبين في جميع أنحاء العالم عن كيفية شحن جواهر فري فاير مجانًا، طمعًا في شحـن آلاف الجواهر بدون باند بشكل سريع وسهل، لذا يواجهون الكثير من الصعاب من إتمام تلك الخطوة عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهم، خاصةً في ظل النجاح الكبير الذي تحققه تلك اللعبة التي كسرت العديد من الأرقام القياسية من حيث عمليات التحميل عبر متجر جوجل بلاي، مع العلم أن الحصول على الجواهر الخاصة باللعبة من خلال الشحن أمر لابد منه ولابديل عنه الحصول عليها من أجل الاستمتاع باللعبة والوصول إلى المستويات المتقدمة والاحترافية، حتى يتسنى لك الأفضلية الدائمة بين اللاعبين الآخرين والمنافسين.

الحصول على تحديث OB26 الجديد

جدير بالذكر أن لعبة free fire استطاعت أن تُصبح من أشهر الألعاب باتل رويال عبر المنصات المختلفة، خاصةً وأنها تعتمد على عملة افتراضية لشراء أغراض اللعبة المعروفة بالجواهر عربيًا، سواء المجانية التي نحن بصدد الحديث عنها، أو من خلال شراء البطاقات الخاصة بالسكنات والأسلحة والأزياء التي تتشكل حسب كل تحديث ووفق إضافات كل سيزون على حده، ومؤخرًا أطلقت اللعبة تحديثها الجديد OB26 والذي جلب معه عديد الإضافات والميزات المدهشة في موسم gold royal، متضمنًا 4 جوانب رئيسية تتعلق بـ:

الكلاش سكواد. جزيرة التدريب الجديدة. الثنائي الديناميكي. تعديل خصائص الأسلحة والسكنات.

كيفية شحن جواهر فري فاير مجانًا

أما عن كيفية شحن جواهر فري فاير مجانًا، وهي إحدى الطرق البديلة للشحن مقابل الرصيد والمالي، والتي تحتاج إلى إلى التسجيل اليدوي من خلال اسم المستخدم الـ ID الخاص بك عبر المواقع الرسمية للعبة، حيث سيتم تلقائيًا البحث عن حسابك من الخوادم لربطه مع مولد المجوهرات، وفور العثور عليه، سيكون بإمكانك اختيار كمية الجواهر أو ما يُطلق عليها الـ diamonds التي تحتاجها، مع إتاحة الفرصة لزيادتها بعد مرور يومًا كاملاً.

جدير بالذكر أن الموقع الرسمي قد يحتاج إكمال بعض المهام والخطوات للتأكد من صحة وجودك وأنك لست روبوتًا لإكمال باقي الخطوات.

احذر تهكير لعبة جواهر فري فاير وغلق الحساب

ومثلها مثل باقي الألعاب الإلكترونية، حذرت فري فاير نقطة التهكير المنتشرة عبر الإنترنت، خاصةً وأنها تؤثر سلبًا على الشركات المصنعة لتلك الألعاب، لذا وضعت إجراءات مشددة لمعاقبة تلك الظاهرة التي تؤثر سلبًا أيضًا على بيئة اللعبة وضياع مجهود اللاعبين، وبناءً عليه فإن تهكير شحن الجواهر، قد يترتب عليه تعرض حسابك للإغلاق إذ كان غير شرعية وتحايل كبير، وهو ما يدفعك للبحث دائمًا عن الطرق الشرعية التي تساعدك على الشحن، وهو ما سنوضحه لكم في مقالات لاحقة.