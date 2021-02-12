نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الطرق لربح المال من لعبة بابجي 2021 كيفية تحقيق آلاف الدولارات شهرياً من ببجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل الطرق لربح المال من لعبة بابجي 2021 وكيفية تحقيق آلاف الدولارات شهرياً أثناء استمتاعك بلعبة Pubg mobile، لم يعد الربح من الإنترنت شيئا صعبا على كثير من الأشخاص، ولم يعد الأمر يحتاج إلى مهارة شخصية معينة أو موهبة لكي تستطيع تحقيق الربح من الإنترنت، وبعد أن كان ربح المال من النت شئ صعب التصديق والتحقيق فيما مضى أصبح الآن من السهل تحقيق المال من خلال الإنترنت، بل يمكنك أن تربح مبالغ جيدة شهريا وقد تصل إلى آلاف الدولارات إذا قمت بالاهتمام فعلياً بالأمر، واليوم سوف نقدم لكم إحدى الطرق الأكثر تحقيقاً للربح أونلاين وهي ربح المال من خلال لعبة بابجي.

أفضل الطرق لربح المال من لعبة بابجي 2021

تعتبر افضل طريقة للربح من لعبة بابجي هي اليوتيوب، وإذا كنت مهتما كثيرا بلعة بابجي فمن المؤكد أنك تعرف الكثير من مشاهير Pubg mobile، مثل ابن سوريا والفتي الصيني وغيرهم من مشاهير اللعبة علي يوتيوب الذين يتحصلون على آلاف الدولارات شهريا لمجرد تصويرهم أنفسهم وهو يلعبون ببجي مع كثير من المنافسات والمواجهات داخل اللعبة، وللحصول على الكثير من الربح من بابجي عن طريق اليوتيوب عليك بعمل قناة على اليوتيوب والبدء في تقديم مقاطع فيديو أثناء أداءك اللعبة.

لا يشترط الاحتراف في اللعبة لأنه يمكنك أن تقدم شيء كوميدي عن طريق لعبة بابجي وسوف تحصل على الكثير من المشاهدات، وإذا كنت محترف في لعبة بابجي قم بعمل فيديو قوي لجيم قوي مع تنزيل أي من برامج تسجيل الشاشة، ثم قم برفع الفيديو على اليوتيوب مع اتباع الشروط وسوف تحصل على الكثير من الربح مع الوقت والاستمرار في تنزيل مقاطع الفيديو.

الطريقة الثانية لربح المال من بابجي موبايل هي من خلال الفيس بوك، وهذه الطريقة تشبه إلى حد كبير الطريقة السابقة حيث يمكنك الربح عن طريق نشر الفيديوهات على الفيس بوك، قم فقط بتفعيل الربح من فيس بوك واتبع الشروط الخاصة بالفيسبوك وهي سهلة وبسيطة وتستطيع تحقيقها بسهولة، أما الطريقة الثالثة فهي طريقة تكميلية للطريقتين السابقتين وهي تعتمد على التبرعات، حيث أن هناك موقع يسمى product تستطيع من خلاله وضع اللينك الخاص بالقناة أو الفيديو، ومن خلال المتابعين يمكنك الحصول على دعم كبير وبالتالي المزيد من الربح.

الربح من بابجي عن طريق التيك توك

الطريقة الرابعة للربح من لعبة بابجي هي التيك توك بعد انتشاره ووصوله إلى شعبيه كبيرة جدا في جميع الدول، التيك توك لا يدعم تحقيق الربح في اغلب الدول ولكن كيف تربح من التيك توك وأنت تلعب بابجي؟، هناك طريقتين الأولى هي تقطيع الفيديوهات التي قمت برفعها على الفيس بوك واليوتيوب إلى مقاطع مهمة ومشوقة مدتها 30 ثانية وترفعها بعد ذلك على التيك توك، أما الطريقة الثانية للربح من التيك توك هي عندما يحصل الحساب الخاص بك على عدد كبير من المتابعين والمشاهدات، حينها تبدأ الشركات في التواصل معك لعمل دعاية للمنتج الخاص بهم والمقابل المادي يكون كبير في كثير من الأحيان.

تحقيق أرباح من Pubg من خلال منصة twitch

تستطيع أيضا الربح من الإنترنت من خلال اداء الألعاب وبثها عبر منصة تويتش Twitch الشهيرة، وتعد لعبة بابجي من أبرز الألعاب التي يتم متابعتها على المنصة وأوسعها انتشاراً، لذا يحقق اللاعبون أرباح يومية جيدة للغاية أثناء ممارسة اللعبة المفضلة لديهم تتجاوز 100 دولار على أقل تقدير، يمكنك الاشتراك في منصة تويتش والمواظبة اليومية أو الأسبوعية حسب رغبتك في تصوير نفسك مباشرة وانت تمارس اللعبة، وهكذا تستطيع تحقيق آلاف الدولارات بشكل شهري من لعبة بابجي وغيرها من الألعاب.