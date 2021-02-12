نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمستخدمي هواتف أيفون إليكم طريقة تصوير صفحة الويب كاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تصوير صفحة الويب كاملة للأيفون، البعض من مستخدمي هواتف أيفون يشتكون من عدم قدرتهم على أخذ لقطة شاشة كاملة عند استخدام متصفح سفاري لصفحة الويب، ولكن على الرغم من أن الطريقة سهلة وبسيطة ولكن بالفعل الكثير منهم لا يعلم عنها بشكل مطلق، لذلك نقدم لكم طريقة أخذ لقطة شاشة لمتصفح الويب كاملةً لمن يستخدمون هواتف أيفون.

كيفية تصوير صفحة الويب كاملة للأيفون

لمن يرغب في أخذ لقطة شاشة كاملةً لصفحة الويب سواء كان لمقال أو لوصفة أو لشيء ما فيمكن اتباع الخطوات التالية:

يتم فتح المقال من خلال موقع سفاري والضغط على زر لقطة الشاشة.

ومن ثم الضغط على الصورة الصغيرة الظاهرة بعد التقاط الصورة والموجودة على الجانب الأيسر.

بعد ذلك يتم فتح الصورة الملتقطة أمامك ويتاح لك التعديل بها، وهذه هي الخطوات التي يعملها الكثير من مستخدمي الأيفون ولا يعلمون الخطوات التالية.

قد لا يلاحظ البعض الخيار الآخر وهو الصفحة كاملة أو Full page عند التقاط الصورة، حيث يتم الضغط على ذلك الاختيار.

حينها ستلاحظ أن الصفحة كاملةً ظاهرة أمامك ووجود إمكانية النظر إلى جانب الصورة الأيمن حتى تتمكن من قص الصورة أو تعديلها أو حفظها.

وكما ذكرنا أنها خطوات سهلة وبسيطة لالتقاط صورة شاشة كاملة لصفحة الويب، حيث أن شخص ما عندما أدرك تلك الطريقة أوضح بأنه حينها أطلق شهقة عالية وكانت مسموعة من هول المفاجأة، وأفادت أخرى بأنها تفاجئت من أنها لم تكن مضطرة لالتقاط الصفحة مئتي مرة للاحتفاظ بالمقال كاملًا، فإن نعم هناك فئة كبيرة من الناس كانوا يغفلون عن تلك الخاصية بشكل واضح.

التقاط صورة شاشة بالضغط على الهاتف

كما أن الطريقة المعتادة لأخذ لقطة شاشة لهاتف أيفون هي من خلال الضغط على الأزرار الجانبية للهاتف، ولكن تتميز هواتف أيفون X وكذلك أي هواتف أخرى تعمل بنظام تشغيل أعلى من IOS 14 يمكن تغيير الإعدادات بها حيث يتم التقاط الصورة بالنقر على الهاتف من الخلف وليس الأزرار.