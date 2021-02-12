الطريقة الصحيحة شحن شدات ببجي مجاني والحصول علي 15 ألف شدة

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجاني، بالطرق الصحيحة لشحن رويال باس في ببحي أي موسم وليس فقط الموسم 17 دون اللجوء إلى الطرق الكاذبة التي تقوم بعض المواقع بشرحها حيث أن معظم التطبيقات التي يتم عرضها علي الموقع غير صالحة فيما عدا بعض التطبيقات البسيطة التي تستغرق منك بعض الوقت وسنقوم بشرحها إليك في هذا المقال، حيث كان دورنا هو توضيح الأمر ببساطة كل ما عليك أن تتابع الموضوع بعناية شديدة حتى تتمكن من الفوز بجائزة شدات ببجي مجانا.

شحن شدات ببجي مجاني

الطريقة الرسمية لشحن شدات ببجي هي موقع شحن ببجي، تستطيع من خلالة الشحن عبر id الخاص باللعبة إذا كنت لا تمتلك بطاقات جوجل بلاي أو حساب بنكي فأتاحت الشركة لكل مواطني العالم الشحن من خلال موقعها الرسمي حيث أن الموقع يدعم معظم الدول، تتم هذه الطريقة من خلال الدخول علي بروفيل اللعبة وتقوم بنسخ id الخاص بك في خانة (ادخل معرف اللاعب)، ثم تقوم بتحديد الدولة التي تنتمي إليها، ثم النقر علي كلمة دخول، ستجد أمامك الكثير من عروض الشحن فتقوم باختيار عدد الشدات المناسب لك، الضغط علي كلمة دخول، القيام بتسجيل رقم الهاتف، يجب عليك أن يكون في الهاتف الخاص بك رصيد كافي حيث يتم سحب الرصيد علي حسب الشدات التي قمت باختيارها، وهذه هي الطريقة الرسمية لشحن شدات ببجي، ولكننا ننصحك إذا كنت بحاجة أي شحن شدات ببجي مجاني اتبع الطريقة التي حازت بإعجاب الملايين حول العالم وهي طرق الشحن المجاني للتطبيق الأقوى في العام الجاري والذي سنشرحه في الفقرة التالية.



تطبيق قوي لشحن pubg مجانا

تطبيق عجلة الحظ spin do يعد هذا التطبيق من التطبيقات الجديدة التي يمكنك شحن لعبة ببجي وكذلك فري فاير يمكنك الوصل إلي هذا التطبيق من خلال المتاجر الإلكترونية علي الموبايل، وكذلك التطبيقات التالية:

تطبيق dgamer يتيح لك هذا التطبيق شحن الشدات بحد اقصي 75 شدة يوميا.

تطبيق ezcash يقدم لك هذا التطبيق اكثر من 600 شدة يوميا بشرط اتباع الشروط التي تجدها في رابط شحن التطبيق الذهبي للعبة ببجي موبايل.

تقدم لك هذه التطبيقات الشدات ليس بدون مقابل مطلق ولكن لتقديم لهم أيضا بعض الخدمات أو المهام والتي أبرزها مشاهدة أعلاناتهم علي التطبيق مشاركة تطبيقات وربما يكون الاقوي في هذه التطبيق هو تطبيق ezcash والذي شحن شدات ببجي مجاني وحصد 15 ألف شدة، لذا ننوه أننا نستعد لمساعدتكم من خلال التعليقات اسفل المقال لحصولك علي شدات ببجي مجاني.