طرق مضمونة لشحن شدات ببجي مجانا بطريقة موثوقة 100%

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عمر شويل - جدة يتوقف اللاعب أحياناً عن القدرة على مواصلة واستمرار اللعب في لعبة ببجي موبايل بسبب عدم إمتلاك اللاعب لشدات ببجي موبايل أحياناً حيث تعتبر شدات ببجي هي أساس اللعبة ولا يمكن الإستغناء عليها فلا يستطيع اللاعب الفوز بجدارة دون استخدام شدات ببجي أثناء اللعب لذلك فإن جميع اللاعبين يريدون التعرف على الطرق المستخدمة للحصول على شدات ببجي حديثاً بالمجان لذلك نقوم بعض الطرق التي تمكن من الحصول من إكتساب شدات ببجي من خلال هذا المقال.

شحن شدات ببجي مجانا 2021

الطريقة الأولى:

أولا عبر تحميل تطبيق PDF BOOKS عند البدء بإستخدام التطبيق سيظهر لك سؤالاً هل أنت هنا من أجل شدات ببجي الضغط على نعم، ثم الإجابة على جميع الأسئلة التي يتم طرحها ثم كتابة ID ونوع الجهاز أندرويد أو أيفون ثم مشاهدة جميع الإعلانات وسيرسل لك رسالة نصية ثم بفتح اللعبة مرة أخرى نجد أنه قد تم إضافة الشدات فور الضغط على اللعبة مرة أخرى.

الطريقة الثانية:

من خلال الموقع الشهير شحن شدات ببجي الأكثر مصداقية والأكثر شهرة، ويمكنك الوصول إليه من مربع بحث جوجل ثم تجده أول النتائج. يجب ربط الحساب الخاص بك بالتطبيق أولاً عن طريق إدخال رمز ID الخاص بك في ببجي أو الإيميل أو أيّ أداة ربط باللعبة الخاصة بك. يظهر لك على الشاشة الكثير من أعداد الشدات والتي تبدأ من 50 شدة حتى المليون، ويتم اختيار عدد معين ثم الإشارة إلي الحزمة الخاصة بك والضغط على أيقونة التجميع. يجب الإنتظار فترة، الإنتظار يتراوح ما بين 30 ثانية حتى دقيقتين ويعتبر ذلك الإنتظار في صالح اللاعب فإن فترة الإنتظار تعمل على حماية الجهاز الخاص بك من الفيروسات أو الروبوت بعد ذلك سيتم تحويل الشدات التي تم تحديدها مباشرة.