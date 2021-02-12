نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عرض رسائل واتساب المحذوفة ورؤية الحالات بدون الكشف عن هويتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عرض رسائل واتساب المحذوفة ورؤية الحالات بدون الكشف عن هويتك، هناك عدة مزايا خفية في تطبيق الواتساب الذي يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم، فعندما يقوم شخص بإرسال رسالة لك ثم حذفها فور إرسالها كيف يُمكنك إسترجاع الرسالة لقرائتها؟، وإذا كنت داخل مجموعة في تطبيق واتساب وقمت بإرسال رسالة فكيف تتمكن من معرفة من قرأ الرسالة من أعضاء المجموعة؟، كيف يمكنك رؤية حالات أصدقائك بدون الكشف عن هويتك؟، وكيف يمكنك تغيير عرض الخط أو الكتابة بخط مائل بدون الحاجة لإدخال برنامج كيبورد؟ تلك تلك التساؤلات وأكثر سوف نقوم بتوضيحها بالتفصيل من خلال موضوعنا حول آخر تحديثات ومزايا واتساب.

طريقة عرض رسائل واتساب المحذوفة

لتتمكن من عرض رسائل واتساب المحذوفة يتم الدخول إلى جوجل بلاي وكتابة notification history log ، وبعد ذلك يتم السماح للبرنامج بالتغلغل وضبط إعدادات البرنامج، لذا عند إرسال رسالة لك ثم حذفها كل ما عليك هو الدخول على البرنامج وستظهر الرسالة بجانب إسم برنامج واتساب على الفور.

كيفية رؤية حالات الواتساب بدون الكشف عن هويتك

لرؤية حالات الواتساب بدون الكشف عن هويتك يتم الدخول إلى التطبيق والضغط على إعدادات، ثم يتم إختيار الحساب والضغط على الخيار الأول الخصوصية وسنلاحظ وجود علامة لمؤشر قراءة الرسائل، يتم الضغط عليها فعند إرسال شخص رسائل لك لن يتمكن من معرفة هل قُمت بقراءتها أم لا، وتلك الطريقة أيضا تتمكن من خلالها رؤية حالات الواتساب بدون الكشف عن هويتك، ولكن لن تتمكن من معرفة من قام برؤية حالتك أيضا.

طريقة معرفة قارئ رسالتك داخل مجموعة واتساب

لتتمكن من معرفة قارئ رسالتك داخل مجموعة واتساب، يتم الضغط على الرسالة التي تريد معرفة قارئة ضغطة مُطولة ثم إختيار الثلاث نقاط المتتالية والضغط على معلومات، وفور ذلك سيتم ظهور جميع الأشخاص الذين قاموا بقراءة الرسالة سواء سبق حفظ أرقام هواتفهم لديك أم لا.

طريقة تغيير عرض الكتابة وتحويله للخط المائل في واتساب

تغيير عرض الكتابة في واتساب بدون الحاجة لبرامج أُخرى لزيادة عرض الخط يتم الضغط على نجمة ثم كتابة الجملة ثم نجمة كالأتي ( *أرجو الرد* ) وسنلاحظ تحويل الخط للعريض على الفور ، أما لتتمكن من تغيير الخط إلى الخط المائل يتم الضغط على _ثم كتابة النص ثم _ مرة أُخرى كالأتي ( _أرجو الرد_ ) وسنلاحظ تحويل الخط للمائل على الفور، أما لتحويل الخط إلى مائل وعريض سويا يتم الضغط على _ ثم نجمة ثم النص ثم نجمة ثم _ كالأتي ( _*أرجو الرد*_ ) وسنلاحظ تحول الخط إلى المائل العريض على الفور.