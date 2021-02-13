نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرقة الإنترنت في الواتساب وطريقة إلغاء الخاصية التي تسرق الباقة بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سرقة الإنترنت في الواتساب،وهي خاصية موجوده في الواتساب تعمل علي سرقة باقة الإنترنت وبيانات الهاتف الجوال ويشتكي من المشكلة الكثيرون ولكن منذ الهجوم الأخير علي الواتساب واستبداله بتطبيقات اخري قامت شركة واتساب بتكذيب الأخبار التي تداولت عبر نشر خصوصيات المستخدمين وتلك الخطوة استغلها المنافسين للترويج عن تطبيقاتهم وكانت اكثر فترة تحميلات لتلك التطبيقات بعد تلك الأخبار، يعد تطبيق واتساب من افضل أو اكثر التطبيقات انتشاراً عالمياً واستخداماً في تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي في العالم، ولكنه له عيب وهو أكثر البرامج استهلاكاً لباقة الإنترنت عكس ما يعتقد مستخدمي الواتس اب وذلك ليس فقط بإرسال الصور والفيديوهات.

ماهي الخاصية التي تسرق باقة الإنترنت في الواتساب

وحسب ما ذكر في موقع Make use of أن تطبيق الواتساب يحتوي علي بعض الخواص منها خاصية فيه تجعل التطبيق يستهلك اكثر من 80 فالميه من باقة الإنترنت أكثر من التطبيقات الأخري وذلك يمكنك التأكد منه من خلال بيانات الهاتف وكاد ان يؤدي أحياناً إلي نفاذ الرصيد لدي بعض المستخدمين دون علمهم السبب الحقيقي.

وتستهلك مكالمات الواتس اب أكبر قدر من بيانات الهاتف الجوال فإذا كنت تقوم بإرسال الصور والفيديوهات بكثرة وتستقبل أيضاً صور وفيديوهات كثيرة يؤدي ذلك إلى تفعيل خاصية سرقة باقة الإنترنت وهي Date and storage.

يحتوي تطبيق الواتساب علي ثغرات واتس اب من خلال تلك الثغرات قامت الشركة بتطوير الواتساب وتطوير الخواص ومنع إيقاف تطبيق الواتس اب كما قامت باخر تحديثات لاستمرار مستخدمي الواتس اب حتي لا يستغل تلك الثغرات بعض التطبيقات مثل التليجرام.

طريقة إلغاء تفعيل date and storage

لإلغاء تلك الخاصية التي تسرق رصيد الإنترنت من الجوال عليك بالخطوات التالية:

النقر علي الثلاث نقاط الأسية في التطبيق والوصول إلي الإعلانات click on three points to reach for setting.

عند النقر علي الإعدادات ننقر علي خيار استخدام البيانات والتخزين when you click on setting choose Date and storage usage.

عند ظهور قائمة جديدة أسفل التبويب المنبثق وهو تبويب التنزيل التلقائي للوسائط نضغط علي خيار استخدام بيانات المحمول new list will be appeared in new tap download multimedia choose mobil data.

من القائمة المنسدلة نختار الصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو والمستندات from new list we choose photos, videos, audio, documents.

نحدد الاختيار المطلوب ونضغط علي تم.

وبتلك الخطوات تم التخلص من الخاصية التي تسرق باقة الإنترنت في الواتساب.