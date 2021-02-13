فيسبوك تعمل على تصميم ساعات ذكية

قالت مجلة Information الإلكترونية، المختصة بنشر أنباء القطاع التكنولوجي، إن شركة "فيسبوك" الأمريكية، تقوم بتصميم ساعات ذكية تعتزم طرحها في السوق العام المقبل.
ونقلت المجلة، عن مصدر مطلع، أنه بمساعدة هذه الساعات الذكية، سيتمكن المستخدمون من إرسال الرسائل عبر خدمات Facebook، واستخدام الوظائف الخاصة باللياقة البدنية ومراقبة الوضع الصحي.
وذكرت المجلة، أنه وفقا للمعلومات الأولية، ستعمل هذه الساعة الذكية على قاعدة نظام التشغيل Android.
وتؤكد المجلة، أن شركة "فيسبوك" تعمل كذلك لتصميم "نظام تشغيل" خاص بها قد يتم تثبيته على الإصدارات الجديدة من الجهاز.
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