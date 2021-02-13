نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 كل يوم 600 شدة Get Free UC في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا في خطوة واحدة فقط، حيث يرمز UC في PUBG إلى Unknown Cash وهو شكل من أشكال عملة الافتراضية للعبة أو رصيد PUBG mobile. لشراء سلع مميزة من متاجر PUBG، يمكنك الاستفادة من هذه الأموال في الوقت الحالي، سعر كل 60 وحدة عملة يكاد يساوي 0.99 دولارًا، حيث يحتاج لاعبين PUBG إلى إنفاق أموالهم على العناصر للشراء داخل اللعبة عن طريق شراء UC، ستسعد بمعرفة أنه يمكنك أيضًا الحصول على PUBG UC مجانًا فقط عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

شحن شدات ببجي مجانا

وللحصول على شحن شدات ببجي مجانًا، تعد المشاركة في Giveaways طريقة شائعة، عادةً ما ينظم اللافتات، ومستخدمين YouTube، ومنشئين المحتوى في PUBG mobile، واللاعبون والمنظمات والأفراد المرتبطون الآخرون هذه الهدايا.

ما يمكنك فعله هو متابعة هؤلاء اللاعبين على أساس منتظم الذين يقومون بترتيب Royal Pass Giveaways أو UC Giveaways على قناة الـ YouTube وأي منصات أخرى بشكل متكرر.

يعد كل من YT و Villager eSports و MrCyberSquad أحد المصنفين من مستخدمي اليوتيوب المشهورين الذين يقومون عادةً بإجراء الترتيبات للحصول على هدايا مجانية من UC.

فيمكن التجربة الاشتراك مع اليوتيوبرز ويمكنك الحصول هداية مجانية.

ينظم الآلاف من اللاعبين وهداية مجانية للحصول على UC وعليك البقاء على اتصال معهم لكى تحصل علي شدات مجانا.

ملاحظة: يجب أن تتأكد من الانضمام إلى الهدايا الأصلية وحاول ألا تضيع وقتك في المشاركة في الهدايا المزيفة.

طريقة اخرى للحصول على الـ UC

يوجد بعضًا من تطبيقات كسب المال الشائعة مثل Survey Junkie و Swagbucks و التي يمكنك استخدامها لكسب المال. كل ما عليك هو التسجيل في هذه التطبيقات والبدء في إكمال الكثير من المهام مثل مشاهدة مقاطع الفيديو والاستطلاعات و عجلة الحظ اليومية وما إلى ذلك.

ولكى تكسب المزيد من المال ، تحتاج إلى كسب المزيد من النقاط التي يمكن القيام بها عن طريق إنهاء المزيد من المهام. وعندما تحصل على نقاط كافية، يمكنك استبدالها بقسائم PayPal. حيث يمكن بكل سهولة استخدام أموال PayPal لكى تقوم بشراء UC في ببجي موبيل.