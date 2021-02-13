نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة في الواتساب لإلغاء ربط الأجهزة وكيفية قراءة الرسائل المحذوفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ما شهده تطبيق الواتساب من الأحداث الأخيرة والتحديثات التي أثارت ضجة لدى عدداً من مستخدمي التطبيق، يستمر التحديثات المستمرة وذلك بهدف جذب المستخدمين مرة أخرى بعد تراجعهم عن استخدام التطبيق، حيث عمل التحديث على توفير ميزة جديدة تهدف إلى إضافة دعم تشغيل حساب واحد على أكثر من جهاز والتي ينتظرها الملايين من عشاق خدمة التراسل واليوم كشفت بعض التقارير الفنية ذات التقنية المتخصصة أن تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك يختبر ميزة أخرى لإلغاء ربط الأجهزة المتصلة بحساب واتساب، وتستعد الشركة لإطلاق ميزة دعم الأجهزة المتعددة والتي تتيح لمستخدمي تطبيق التراسل ربط ما يصل لأربع أجهزة بحساب واتساب واحد فقط.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدداً من المواقع المتخصصة بالتقنية والتكنولوجيا وكافة الأخبار التي تتعلق بالتطبيقات المتطورة، يتم رصد ميزات التطبيقات بشكل أولي ومنهم الواتساب الجديد، حيث يحتوي الإصدار التجريبي من واتساب الذي يحمل رقم الإصدار 2.21.30.16، وتعد هذه ميزة جديدة تدعي “إلغاء ربط الأجهزة المتصلة” حيث تعمل على إلغاء ربط حسابك على واتساب بالأجهزة المتصلة، وذلك بالإضافة إلى إنه إذا استخدم ميزة الأجهزة المترابطة المنتظرة تساعدك ميزة الإلغاء على تسجيل خروج حسابك من الأجهزة الأخرى، ويشير التقرير إلى أن فريق واتساب يعمل على نوعين مختلفين من الأجهزة المتعددة أحدهما للويب والأخرى للهواتف المحمولة وهي عكس الميزة المتوفرة حالياً والتي تقيد مستخدمي واتساب من الوصول إلى حساباتهم وتسجيل الدخول من خلال سطح المكتب إلا من خلال الربط عبر الهاتف بالإنترنت في نفس الوقت لاستخدام الخدمة على جهاز الكمبيوتر بشكل صحيح، وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التشغيل المتزامن لتطبيق واتساب على أجهزة متعددة، وأيضاً القيام بالمحادثات والفيديوهات المختلفة دون الحاجة لاتصال الإنترنت عبر هاتفك الرئيسي الميزة الأخرى متعددة الأجهزة التي يعمل عليها واتساب، هي إمكانية توصيل ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة

ونذكر من خلال هذا المقال الميزة التي أشار إليها وهي تسجيل الخروج log out الجديدة في التحديث التجريبي الأخير إلغاء ربط الأجهزة بالحساب الرئيسي، علماً بأنه لن يتم تشغيل هذا الخيار إلا عندما يطرح واتساب دعم الأجهزة المتعددة، حالة من الإزعاج تصيب عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عند استقبالهم رسائل من أصدقائهم ثم يحذفوها سريعاً قبل رؤيتها الأمر الذي يثير فضول المستخدم لمعرفة مضمون الرسالة المحذوفة وهو ما يقدمه أحد التطبيقات بمجرد تنزيلها على هاتفك المحمول.

تطبيق لقراءة الرسائل المحذوفة :

بالإضافة إلى أن التطبيق يطلق عليه اسم “unseen” ويدعم عدداً كبيراً من مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المختلفة، وذلك يوفر إمكانية قراءة الرسائل المحذوفة من الأصدقاء على السوشيال ميديا حتى بعد مرور فترة طويلة من حذفها عن طريق بعض الخطوات البسيطة، كما يتيح البرنامج إمكانية قراءة رسائل الأصدقاء في وضع التخفي بدون ترك إشعارات تم المشاهدة أو علامات المشاهدة الزرقاء.

خطوات قراءة الرسائل المحذوفة :

تثبيت التطبيق من على متجر جوجل ثم فتحه

بعد ذلك قم بتحديد التطبيقات التي ترغب في قراءة رسائلها المحذوفة

ثم الضغط على تفعيل الوصول إلى الإشعارات لتطبيق unseen

وأخيراً يمكنك قراءة جميع الرسائل عبر التطبيق سواء المحذوفة أو غيرها من الرسائل الواردة إليك

تطبيقات الدردشة المدعومة من تطبيق unseen:

يدعم تطبيق unseen عدداً كبيراً من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نرصد أهم المواقع كالتالي :

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