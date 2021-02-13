خطوات تحميل لعبة فورت نايت download fortnite مجانا بدون فيزا

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عمر شويل - جدة أفضل طريقة تحميل لعبة فورت نايت بعد التحديث الجديد للعبة فورت نايت أصبح العديد يبحث عن طريقة تحميلها سواء كان على أجهزة المحمول أو أجهزة الكمبيوتر، فهذه اللعبة تعتبر من أفضل الألعاب الإلكترونية التي صدرت في عام 2017م وفي هذا المقال سنذكر لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت.

تحميل فورت نايت على الاندرويد

في البداية يتم الذهاب إلى الموقع الخاص بلعبة فورت نايت من هذا الرابط https://fortnite.ar.uptodown.com/android/download . يتم النقر على الأيقونة الخاصة بالتحميل. انتظر عزيزي القارئ قليلاً للانتهاء من تحميل المتصفح، ثم قم بتشغيل ملف APK. وبعد ذلك يتم اتباع كافة التعليمات الخاصة باللعبة، ثم القيام بتنصيبها بشكل يدوي. يتم الذهاب إلى قائمة التطبيقات، ويتم تشغيل فورت نايت والبدء في اللعب.

تحميل اللعبة من مثبت فورت نايت

شركة Epic Games وفرت إليكم برنامج يتوافق مع كافة هواتف الاندرويد ، ولذلك يمكنكم تحميل لعبة فورت نايت كما في الآتي:

يتم الذهاب إلى الصفحة الخاصة باللعبة. يتم النقر على تحميل Epic Games App. عليك عزيزي القارئ بالموافقة على “تحميل الملف” ويلزم الانتظار قليلاً للانتهاء من عملية التحميل. يتم تشغيل الملف، من أجل أن تقوم بتنصيبه يدوياً. عليك بتشغيل Epic Games، والضغط على “تحميل فورت نايت”. انتظر قليلاً لكي يتم تحميل اللعبة، والبدء في التنصيب بشكل تلقائي. وفي النهاية يتم تشغيل لعبة فورت نايت على الاندرويد بعد التنصيب.