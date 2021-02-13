نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن شدات ببجي midasbuy من حساب إلي أخر الطريقة الوحيدة المتوفرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع شحن شدات ببجي midasbuy ، تعد لعبة ببجي من ألعاب الموبيل المنتشرة من فترة في جميع أنحاء العالم، بسبب نجاحها الهائل ونسبة التنزيل المرتفعة، قاموا بإصدار نسخة كورية متوفرة لدي دولة كوريا، يستطيع أي شخص تحميل هذه النسخة واستخدامها، لكن تختلف في بعض الأشياء عن لعبة ببجي العادية، وهذا يدل علي قوة انتشارها وشعبية هذه اللعبة، وبرغم وجود اللعاب تدور حول نفس الفكرة، وهي فكرة القتال والدفاع عن النفس والفريق لتحقيق المكسب، إلا أن اللعاب الأخري لم تحظي بالنجاح الذي حظت به لعبه ببجي المشهورة عالمياً.

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الشدات هي العملات التي تتيح لمستخدمي لعبة ببجي الحصول علي أي مميزات أو تحديثات جديدة، وأيضاً هي التي نقوم من خلالها بشراء الأسلحة والمعدات داخل اللعبة، لذلك سوف نوضح لك الطريقة الوحيدة التي ستستطيع من خلالها تحويل شدات ببجي لصديق لك.

تحويل شدات من حساب إلي أخر

عليك اتباع هذه الطريقة إذا كنت تريد تحويل شدات أو هدايا من حسابك إلي حساب أخر.

ادخل علي حسابك في لعبة ببجي. ثم اضغط علي shop أو المتجر “شراء”، الموجودة داخل اللعبة، عند الدخول إلي المتجر، سوف يظهر لك قوائم تحتوي علي الملابس أو الأسلحة. اختر الشيء الذي تريد إرساله أو تحويله إلي صديقك، الأشياء التي تحتوي علي علامه الفلوس أو الشدات هي الوحيدة التي تستطيع أن تقوم بتحويلها، وأيضاً إذا لاحظت عند الضغط عليها، سيظهر صندوق الهدايا بالأسفل، إذا تحققت هذه الشروط، فذلك يعني انك قادر علي تحويلها أو إرسالها لأي صديق لديك. بعد تحقق الخطوات السابقة، قم بالضغط علي صندوق الهدايا، ستظهر قائمة تحتوي علي جميع أصدقائك وبجانبهم زرار يحتوي علي كلمة “منح” أو “Give”. اختر صديقك الذي تريد تحويل له الشدات، ثم اضغط علي “منح”. لكي تستطيع تحويل شدات لصديق، يجب أن يكون صديق يقوم بالمشاركة معك في اللعب، وان تكونوا أصدقاء اكثر من 48 ساعة، ومستوي شخصيته اعلي من 3. الآن لقد قمت بتحويل الشدات لصديقك، إذا كنت تريد طلب شدات من صديق لك، اضغط هنا.