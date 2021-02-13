نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث طرق شحن ببجي مجانا pubg mobile والحصول علي الألف الشدات مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة احدث طرق شحن ببجي مجانا من خلال الطرق الرسمية، التي ظل الصغار والكبار يبحثون عنها طوال الفترات الماضية للبعد عن الطرق المشبوه التي تقوم بسرقة الحسابات، منذ ظهور اللعبة وهي تحتل المقام الأول بين الألعاب الإلكترونية القتالية فئة الأكشن، مغامرات لعبة ببجي لا تنتهي والإثارة دائما مستمرة والذي يجعلها دائما في المنافسة والصدارة، أبرز مشاكل لعبة ببجي هي طريقة شحن شدات ببجي مجانا، ولكن عليك عزيزي القارئ أن تبتسم فقد جئنا هنا لأجلك لنقدم لكم أحدث طرق شحن ببجي مجانا من خلال الطرق الرسمية.

احدث طرق شحن ببجي مجانا من خلال الطرق الرسمية

هناك طريق سهل وبسيط يمكنك شحن شدات ببجي منه بسهوله ويسر وهو موقع شحن شدات ببجي يقدم لكم هذا الموقع 240 شدة هدايا مجانية في حالة الشحن بألف و500 شدة، وكذلك كلما قلت كمية الشحن قلت الهدايا المجانية التي يقدمها الموقع، لذا إذا كنت تنوي الشحن من خلال هذا الموقع الإلكتروني عليك باتباع الخطوات البسيطة والتي جاءت كالتالي:



الدخول علي أحد متصفحات الأنترنت وكتابة موقع شحن ببجي midasbuy.

midasbuy. الضغط على القائمة الرئيسية للموقع وتحديد الدولة.

النقر على أيقونة انطلاق.

الخطوة الأخيرة هي اختيار عدد الشدات وتسجيل الأيدي.

ربما لا تعجبك هذه الطريقة إذا كنت ممن يعاني من قلت المال ويبحث عن الطرق الرسمية المجانية والتي يجب علينا أن نذكرها بالتفصيل الدقيق في الفقرة التالية لكي نسعد سويا بتقديم كل ما هو جديد في عالم شدات ببجي بعد التحديثات الجديدة التي قامت بها الشركة المطورة للبرنامج، وقبل البدء ننوه على طريقة تحميل ببجي الإصدار الأخير 2021.

الشحن المجاني شدات ببجي موبايل

هذه الطريقة هي اهم الطرق الشرعية التي تستطيع منها الشحن، كل ما عليك هو اتباع اللازم من الخطوات التي سنوضحها إليكم في التالي:



الدخول علي المتصفح الخاص بك مثل جوجل كروم أو فاير فوكس ثم البحث عن موقع appskeen.

بعد الدخول على الموقع ستجد مربع بحث تقوم بكتابة PUBG ثم الضغط على start.

الضغط على “جيت يوسي ناوي” Get uc now.

انتظر حتي يتم التحميل loading.

قم بكتابة id الخاص بك أو اسم المستخدم الخاص بك في ببجي.

قم بإختيار نظام التشغيل الخاص بك واحد من التالي (Android, ISO, pc).

قم باختيار عدد شدات ببجي المجانية .

. أنتظر حتي يتم التحميل.

اجتياز مرحلة التحقق وهي المرحلة الأهم.

قم بالضغط على final step.

قم باختيار أحد العروض وأكملها للنهاية.

معظم العروض ستطلب منك تسجيل رقم الهاتف ثم تقوم بإرسال رسالة بها رمز التحقق على هاتفك، لذا عليك وضع رقم الهاتف واستلام الكود ووضعة في المكان المخصص له.

تحقق الآن من وصول الشدات المجانية في pubg في اللعبة.

إيقاف حسابك في بيجي

وننوه أننا لسنا ممن يدعون الشحن المجاني دون علم أو غرض أو نكون عرضه لإيقاف حساباتكم بلا أننا جئنا إليكم لتقديم العلم الوفير الذي يحقق لكم الغاية، فربما يطرأ في أذهانهم بعض الاستفسارات والتي نستعد للرد عليها في صندوق التعليقات أسفل مقالنا احدث طرق شحن ببجي مجانا pubg mobile والحصول علي الألف الشدات مجانية.