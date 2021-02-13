دراسة تحذر من مخاطر علاج كورونا بالفيتامينات

دراسة تحذر من مخاطر علاج كورونا بالفيتاميناتتوصلت دراسة حديثة إلى نتائج تفيد بأن تناول فيتامين C والزنك أثناء الإصابة بفيروس كورونا ليس علاجاً فعالاً، بل قد يؤذي الجسم.

وقام مجموعة من الأطباء بدراسة، شملت 214 مريضاً بفيروس كورونا، وفقاً لمجلة "JAMA Network Open" الطبية.

وأوضح الدكتور ميليند ديساي بعد انتهاء العمل أن "الجرعات العالية من غلوكونات الزنك وحمض الأسكوربيك (فيتامين ج) أو كليهما لم تقلل الأعراض (فيروس كورونا)".

علاوة على ذلك، في المجموعات التكميلية، لاحظ الخبراء عدداً من الآثار الجانبية للجرعات العالية من الأدوية: فقد عانى المرضى من الغثيان والإسهال وتقلصات المعدة.

وبحسب العلماء، فإن تناول الزنك في اليوم الأول بعد اكتشاف أعراض البرد يساعد في تقليل وقت المرض بيوم واحد فقط. يجب مراقبة تناول فيتامين سي بشكل صارم: يجب ألا يزيد البدل اليومي عن 75 ملليغرام للنساء و90 للرجال.