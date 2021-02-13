نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت بكل سهولة على جميع الأجهزة في 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحميل فورت نايت على الكمبيوتر يفضل الكثير تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر بدلاً من الهواتف للتمكن من اللعب أكثر، نظراً لأن هذه اللعبة تعتبر من أفضل الألعاب التي تم إصدارها في عام 2017مم على الإطلاق، ولذلك فنحن سنقدم لكم اليوم أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر.

تحميل فورت نايت على الكمبيوتر

يوجد العديد من الطرق التي يمكنكم اتباعها من أجل تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر على رأسها برنامج بلوستاكس، وفي الآتي سنذكر لكم طريقة تحميل هذه اللعبة:

يتم تحميل برنامج بلوستاكس على الحاسوب . يتم البدء في تنصيب البرنامج، وقم بتشغيله بعد الانتهاء من عملية تحميل فورت نايت فوراً. عليكم باتباع كافة التعليمات الظاهرة أمامكم على الشاشة. البدء في تحميل Epic Games App . يثبت التطبيق ويتم تشغيله، والنقر على زر تحميل لعبة فورت نايت. عليك عزيزي القارئ بالانتقال إلى قائمة التطبيقات ويتم تشغيل اللعبة بعد التنصيب يدوياً.

أسلحة لعبة فورت نايت

بندقيّة Assault Rifle بأشكالها المختلفة.

بنادق Burst Assault Rifle.

بندقيّة Scoped AR ذات العدسة.

مدفع رشّاشة خفيف Light Machine Gun.

بندقيّة الطّاقة Stark Industries Energy Rifle.

مسدّس Tactical Submachine Gun.

مسدّسات Suppressed Submachine Gun.

بنادق الشّوزن الهجوميّة Combat Shotgun.

بندقيّة Pump Shotgun.

مسدّس Pistol.

مسدّس Revolver.

بندقيّة BOLT-ACTION SNIPER RIFLE بأشكالها الثّلاثة.