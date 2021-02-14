نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير مجانا أحصل على ملايين الجواهر بطرق مجربة ومضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فري فاير ، لعبة فري فاير واحدة من أشهر الألعاب باتل رويال في العالم العربي كله، كما أن اللعبة تعمل على جميع الأجهزة المختلفة مثل جوالات الأندرويد والأيفون وأيضا الحاسوب، تعتمد free fire لعبة بشكل أساسي على عمله افتراضية تستخدم في شراء أغراض اللعبة التي تسمي في البلاد العربية باسم ( الجواهر ) وهذه العملة مهم جدا تواجدها لدي اللاعبين سواء محترفين أو مبتدئين لأن من خلالها يمكن شراء إضافات اللعبة مثل، شراء بطائق المعركة المعروفة باسم ( الباطل باس ) وأيضا شراء السكنات والأسلحة والأزياء الخاصة بالشخصيات، كما يمكن أيضا شحن السيزون، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أفضل الطرق المجربة والمضمونة لشحن جواهر فري فاير بملايين الجواهر المجانية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

فري فاير

يبحث الكثير من اللاعبين عن طرق شحن جواهر فري فاير مجانا نظرا لأهمية وجودها إثناء اللعب لأن بدون شحن جواهر فري فاير لا يشعر اللاعب بالاستمتاع، لأن وجود المجوهرات تختصر الطريق على اللاعبين للوصول إلى مستوي الاحتراف والبقاء في اللعبة لفترة أطول والوصول إلى المراحل النهائية في اللعبة، ولكن دائما ما يجدون صعوبة في الحصول على تلك المجوهرات حتي بعد أن تقوم بالعديد من المهام فلن تحصل على العدد الكافي من مجوهرات العاب فري فاير لكي تشتري ما تريده من اللعبة .

طريقة شحن جواهر فري فاير بطريقة مضمونة

يوجد الكثير من طرق شحن جواهر لعبة غارينا فري فاير أيضا يوجد الكثير من المواقع بعضها الكاذب والبعض الأخر صادق، لذلك سوف نقدم لكم أفضل الطرق المجربة والمضمونة لكي تقوم بشحن الجواهر في لعبة فري فاير بكل سهولة وبطريقة رسمية، عن طريق id وبدون إكمال العروض، عروض جمع النقاط، برامج واكواد الربح، تطبيقات، وأيضا بدون مال وبدون رقم هاتف، وأيضا بدون باند، من خلال هذه الطريقة سوف تحصلون على الكثير من السكنات المختلفة، وعلى كثير من المستويات التي تجعلك متميزا في لعبة free fire ، وهذه هي طريقة شحن جواهر فري فاير :

أولا يجب عليك أن تقوم بالضغط على مكان الجواهر الموجود في أعلي اللعبة كما هو موضح بالصورة، وهو على شكل جوهرة زرقاء، وسوف تكون قيمتها صفر فلا تقلق نهائي .

أنتقل إلى الصفحة الرسمية، وأختر منها كمية شحن جواهر فري فاير والمبلغ الذي تريد دفعة مقابل الجواهر .

ثم أختر الكمية التي تريدها، يفضل في البداية التجربة في مبلغ صغير حتي لا تضيع نقودك .

أختر طريقة الدفع عن طريق جوجل بلاي فهي من أفضل طرق الدفع الأمنه .

سوف يظهر لك رسالة بالأسفل، فيجب عليك فقط ربط حسابك الجيميل .

ثم أضغط على زر ( continue ) .

أختر طريقة الدفع عن طريق ( الدفع من خلال الأكواد المجانية أو redeem code ) .

وكانت هذه من أفضل الطرق الرسمية والمضمونة للحصول على جواهر free fire .

طرق أخري للحصول على جواهر فري فاير مجانا 2021

الطريقة الأولي وهي ( عن طريق الأصدقاء ) وهي واحدة من أشهر طرق الحصول على جواهر فري فاير وأيضا الحصول على السكنات، عن طريق شحن رصيده بالجواهر وإرسال لصديقة الأخر جواهر بشكل هدايا متنوعة .

وأيضا الحصول على السكنات، عن طريق شحن رصيده بالجواهر وإرسال لصديقة الأخر جواهر بشكل هدايا متنوعة . الطريقة الثانية وهي ( عن طريق اليوتيوبرز ) يوجد الكثير من أصحاب القنوات على اليوتيوب بطرح بعض المسابقات التي يمكنك من خلالها الحصول على جواهر فري فاير مجانا ، ولكن لابد التأكد من مدي مصداقية هذا اليوتيوبرز .

، ولكن لابد التأكد من مدي مصداقية هذا اليوتيوبرز . الطريقة الثالثة وهي ( عن طريق الأكواد ) هذه الطريقة هي صعبة نوعا ما، لأنها تحتاج منك متابعة يومية للبحث عن هذه الأكواد، علما بأن يوجد ملايين اللاعبين يبحثون هم أيضا عن تلك الاكواد، ولكن بعض الحصول على هذه الأكواد تذهب إلى مواقع معينة لتحويلها إلى جواهر .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أكثر من طريقة لشحن جواهر فري فاير بالكثير من الجواهر التي تساعدك على اللعب والبقاء لأطول فترة ممكنة .