نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة check up friend في سناب شات ومراجعة قوائم الأصدقاء snap chat في المقال التالي

عمر شويل - جدة مراجعة قوائم الأصدقاء في سناب شات وهي ميزة check up friend، وقد أطلقت شركة سناب شات تلك الميزة الرائعة والجديدة كليا في تطبيق سناب شات وستظهر كأشعار للمستخدم في تطبيق سناب شات وسيكون أسم الإشعار هو مراجعة قوائم الأصدقاء علي جميع اجهره الهواتف الجوال الاندرويد والايفون ios في الأيام القليلة المقبلة.

ميزة check up friend

ميزة check up friend في سناب شات ومراجعة قوائم الأصدقاء snap chat حيث تعمل تلك الخاصية علي فرز قوائم الأصدقاء الموجودة بجوالك وفحصها فحصا تاما بموافقة مستخدم سناب شات لمراجعة تلك القوائم وعمل تحديثات سناب شات الجديدة واضافات الجديدة للسناب شات حتي تتحكم بعملية فك حظر سناب شات واستعادة الرسائل والشات المحذوف من سناب شات وإضافة الوضع المظلم للسناب وتساهم خاصية مراجعة قوائم الأصدقاء تشك اب فريندز علي ترك الأشخاص الذين لا يرغب مستخدم سناب شات في التواصل معهم.

وقد قامت الصحيفة البريطانية “ديلي ميل” نقلاً عن تصريحات شركة سناب شات للتواصل الاجتماعي ان الناس الذين لا نعرفهم واقعياً ولا تربطنا بهم أي صلة من الواقع وعلي أرض الواقع قد يعرضونا يوماً لتجارب سلبية سيئة ويفتعلون مواقف غير مرغوب بها وقد ينشرون معلومات مضللة ومضايقات شخصية للشخص ولذلك قام تطبيق سناب شات بعمل تلك الخاصية من مراجعة جهات الاتصال بالجوال لفلترة الأصدقاء الذين قد يسببون لك مشاكل في المستقبل واعلن التطبيق عن تلك الخاصية وأنها درست جيداً قبل طرحها وأنها ستفعل علي مدار الأيام القلائل القادمة ستأتي لمستخدم التطبيق عن طريق إشعار وخطوات يطبقها المستخدم علي سناب خاص به.

وبتلك التحديثات المستمرة التي يطبقها تطبيق سناب شات علي الجوال أو علي الحواسيب بمختلف أنواعها فهي تدل علي سرعة استجابة التطبيق لحل المشاكل التي تواجه المستخدم مع ابتكار أساليب جديدة لجذب اكبر عدد من المستخدمين الجدد والحالين للسناب حيث بعدما كان له شهرة واسع في مجال التصوير ومقاطع الفيديو فاصبح من منافسي مواقع التواصل ويمكنك تفعيل محادثات وحذفها واستعادتها مرة أخري وتفعيل أوضاع سناب شات المميزة وتفعيل التأثيرات علي الصور والمقاطع المرئية وتفعيل ميزة check up friend في سناب شات.