نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي مجانا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلعب لعبة ببجي وتبحث عن طريقة الشحن مجانا، الكثير من محبين هذه اللعبة يريدون الشحن بها مجانا، نحن في هذا المقال سوف نسرد لكم طريقة للشحن في هذه اللعبة مجانا، ونحذر أن هناك العديد من الطرق التي يطلب منك فيها كلمة سر أو بريد أن تبتعد عن هذه الطريقة لأنها تعرض حسابك إلي خطر، ولكن الطريقة التي سوف نسردها لكم في السطور التالية هي طريقة حصرية وموثوق منها، ولا تحتاج الإفصاح عن أي بيانات إلي حسابك لأنها طرق رسمية فهيا بنا لنعرف ما هي هذه الطرق التي من خلالها نستطيع شحن uc مجانا.

تقدم لعبة ببجي مباريات لتجميع النقاط، وتستطيع تبديل هذه النقاط بـ شدات حيث تعتبر هذه مساهمة من ببجي لمنح شدات لغير المقتدرين، وهذا الجدول يوضح سعر النقاط

1000 نقطة 100 من الشدات 6000 نقطة 600 من الشدات وهي كافية لشحن الموسم هذه الطريقة تعتبر رسمية لشحن شدات مجانا، حيث إنها مقدمة من لعبة ببجي الرسمية فلا داعي لكي تسجل بحسابك في مواقع أو تطبيقات، وتعرض حسابك إلي الخطر، ولكن كما تعودنا أن لكل طريقة مميزات وعيوب فهيا بنا لنذكر ما هي المميزات وما هي العيوب لهذه الطريقة مميزات طريقة شحن ببجي مجانا ومن الطبيعي أن المميزات تتفوق علي العيوب ولكن في ماذا لن تدفع مال مقابل الحصول علي شدات بدون تسجيل في أي موقع أو تطبيق مما يعني أنها آمنة الطريقة رسمية من لعبة ببجي تستطيع الحصول علي بطاقة لعب مباريات النقاط أسبوعيا توفر لك اللعب مباريات الساحة ومباريات (كلاسيك) عيوب طريقة شحن ببجي مجانا

إذا جمعت 1000 نقطة لا تستطيع سحب مرة أخري إلا بعد مرور وقت معين يجب عليك الفوز في مباريات النقاط لكي تجمع اكبر عدد من النقاط إذا هزمت في المباراة سوف تخسر البطاقة وأ يضآ النقاط

وهذه كانت أهم مميزات وعيوب طريقة الشحن عن طريق مباريات النقاط