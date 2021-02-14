طريقة شحن ببجي مجانا في 5 دقائق تتمكن من خلالها حصد شدات مجانية كثيرة

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عمر شويل - جدة طريقة شحن ببجي مجانا في 5 دقائق تتمكن من حصد شدات مجانية كثيرة، لم يعد الأمر صعب والطريق أصبح الآن ميسر كل كبير أو صغير يلعب PUBG MOBILE، لم تعد مشكلة شحن شدات ببجي تواجهك بعد اليوم، إذا كنت ليس معك المال لشراء شدات ببجي فاليوم نوضح لك طريق بسيط وأمن تستطيع من خلاله الاستحواذ على شدات ببجي مجاني دون الحاجة إلى سداد رسوم شحن الشدات حقا الأمر اصبح مجاني بشرط واحد هو اتباع الخطوات التالية سنطرحها عليكم بهذا المقال.

طريقة شحن ببجي مجانا في 5 دقائق

كل ما عليك عزيزي القاري هو تحميل تطبيق UFO VPN هذا البرنامج يوفر لك خدمة مميزة تتمكن من خلالها شحن الشدات مجانا، بخطوات بسيطة جد الكل يعلم أن هذه التطبيقات تعتمد بشكل كبير علي الزوار فتخيل أن زوار التطبيق من دول أوروبية فبالتالي تكون أرباح التطبيق عالية، فهذه هي فكرة الشحن المجاني التي نوضحها أليك بمعني أن هذا التطبيق يجعلك تسجل من أي دولة أوروبية أو من أمريكا، مع إنهاء عملية التسجيل في التطبيق يمكنك الدخول والحصول علي الأف الشدات من خلال تجميع عدد النقاط الذي يصل إلى 2000 نقطة من خلال تحميل تطبيق واحد أي يمكنك الحصول علي 4000 نقطة من خلال تحميل عدد 2 من التطبيقات وحذفهم وكذلك ستجد عروض عالية جدا تستطيع من خلالها شحن شدات مجانية لا نهائية.



خطوات الحصول علي شدات ببجي مجانا

طريقة الحصول علي الشدات المجانية من خلال UFO VPN بسيطة جدا للغاية لذا عليك اتباع الخطوات التالية للتأكد من عملية شحن الشدات بنجاح حيث جاءت الخطوات كالتالي:



الدخول علي جوجل بلاي ثم الضغط علي عدسة البحث وكتابة (UFO VPN) ثم تحميل التطبيق. القيام بالتسجيل في التطبيق من خلال الاسم والبريد الإلكتروني والرقم السري. تحديد الدولة أمريكا. الضغط على كلمة تسجيل.

ستجد في هذا التطبيق انك إذا حصلت علي 10 الأف نقطة تكسب 350 UC شدات ببجي، لهذا فالأمر بسيط فستجد في التطبيق العروض التي تجعلك تكسب 10 الأف نقطة في خطوات بسيطة، يوجد تطبيقات داخل UFO VPN تحميلها يكسبك 1500 نقطة وبعض الألعاب التي تكسبك 3000 نقطة وكذلك لذا تستطيع شحن الموسم كله من خلال التطبيق لا يستغرق منك الوقت اكثر من 5 دقائق، كما يمكنك من خلال هذا التطبيق بالشحن للعبة فري فاير ولعبة ببجي والكثير من الألعاب الإلكترونية.

إذا كنت بحاجة للمساعدة في شحن الشدات من خلال id أكتبها لنا في التعليقات أسفل مقالنا طريقة شحن ببجي مجانا في 5 دقائق تتمكن من خلالها حصد شدات مجانية كثيرة.