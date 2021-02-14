نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات iPhone 13 عملاق شركة آبل الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة iPhone 13 ، هو عملاق شركة آبل الجديد الذي سوف يتم طرحه بالأسواق العالمية خلال شهر سبتمبر 2021م، والجوال سوف يحتوي على العديد من الإمكانيات والمواصفات الرائعة التي سوف تجعله أحسن جوال ذكي في العالم عند نزوله للأسواق، وتأمل شركة آبل الأمريكية العالمية، أن يحقق الهاتف الجديد النجاح الذي حققته سلسلة هواتف أيفون 12، والتي تضم iPhone 12، وهاتف iPhone 12 Mini، وجوال iPhone 12 Pro، وموبايل iPhone 12 Pro Max، وسوف يأتي الجوال بذاكرة عشوائية كبيرة هذه المرة تصل سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية صلبة سعتها 1 تيرا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر ايفون 13 المتوقع في مصر والدول العربية.

مواصفات iPhone 13

يحتوي ايفون 13 الجديد على العديد من المواصفات الرائعة التي تجعله من أحسن الهواتف الذكية التي سوف يتم طرحها بالأسواق الفترة القادمة وهى كما يأتي:-

الجوال سوف يدعم تشغيل كل شبكات الاتصال، من شبكة الجيل الثاني وحتى شبكة الجيل الخامس. يبلغ وزن الموبايل 226 جرام. يأتي الجوال بنوعين من حيث عدد شرائح الاتصال، النوع الأول يأتي بشريحة واحدة (Nano SIM أو eSIM)، والنوع الثاني يأتي بشريحتي اتصال من نوع Nano SIM والشريحتين في وضع الاستعداد لدولة الصين. يأتي الجوال مصنوع من زجاج الكورنينج غوريلا من الأمام والخلف، وإطار مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ. يأتي الهاتف باللون الجرافيت، والذهبي، والفضي. يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 حتى 6 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة. نظام تشغيل الهاتف iOS 14. نوع المعالج Apple A14 Bionic، ودقة تصنيعه 5 نانو متر. المعالج سداسي النواة. يأتي بمعالج رسومي GPU رباعي النواة. يأتي بذاكرة عشوائية كبيرة تبلغ سعتها 8 جيجابايت. يأتي بذاكرة داخلية صلبة تبلغ سعتها 1 تيرا، وهى أكبر ذاكرة داخلية لأي هاتف محمول في العالم. يأتي ببطارية من نوع ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة من مكانها. تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 18 وات. يصل شحن البطارية 50% في 30 دقيقة، في وجود محول طاقة بقدرة 20 وات. تدعم الشحن اللاسلكي مع شاحن Mag Safe بقدرة تبلغ 15 وات. تدعم الشحن اللاسلكي مع شواحن Qi، بقدرة تبلغ 7.5 وات. تقوم بتشغيل الفيديوهات لمدة تصل لـ 20 ساعة. تقوم بتشغيل الفيديوهات من على الأنترنت لمدة 12 ساعة. تقوم بتشغيل الموسيقى لمدة 80 ساعة. يحتوي iPhone 13 على مكبرات صوت ستريو. يحتوي على مدخل سماعات 3.5 ملي متر. يدعم تشغيل الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6، ويدعم الواي فاي ديركت. يدعم البلوتوث 5.0 ويدعم خاصية الـ LE، وخاصية A2DP. يدعم الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية. يدعم التواصل قريب المدى الـ NFC. لا يدعم تشغيل راديو FM. يحتوي على العديد من أجهزة الاستشعار مثل الـ Face ID، والماسح الضوئي، ومقياس الضغط الجوي، ومستشعر الجيرو سكوب، ومستشعر التسارع والتقارب، ومستشعر الإضاءة المحيطة.

مواصفات شاشة ايفون 13

تحتوي شاشة iPhone 13 على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يلي:-

الشاشة من نوع Super Retina SDR OLED تعمل باللمس، وتدعم 1 بليون لون.

يبلغ حجم الشاشة 6.7 بوصة، وتستحوذ على 87.4% من واجهة الجوال.

تبلغ دقة الشاشة 1284*2778 بكسل، بمعدل بكسلات 458 بكسل لكل بوصة.

تأتي الشاشة مصنوعه من زجاج الكورنينج غوريلا الذي يقاوم الخدوش، وتحتوي على طلاء مقاوم للزيوت وبصمات الأصابع Ceramic Shield.

تدعم خاصية الـ HDR10، وتعمل بتكنولوجيا True Tone، وتحتوي على مجموعة ألوان كبيرة.

تبلغ نسبة تباين الشاشة 1:2،000،000.

يبلغ سطوع الشاشة 800 شمعه/ متر مربع.

معدل تحديث شاشة الجوال 60 هرتز.

مواصفات كاميرات iPhone 13

يحتوي جوال ايفون 13 على 6 كاميرات، 4 كاميرات خلفية، وكاميرتان أماميتان مواصفاتهم كما يأتي:-

الكاميرا الخلفية للجوال رباعية، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، وهى كاميرا عريضة، بفتحة عدسة 1.6/F، والكاميرا الثانية دقتها 12 ميجا بكسل وهى كاميرا تلي فوتو، بفتحة عدسة 2.2/F، والكاميرا الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل، عريضة جداً، بفتحة عدسة 2.4/F، والكاميرا الرابعة من نوع TOF 3D LiDAR Scanner، وتستخدم كمستشعر عمق. تحتوي على فلاش True Tone. تحتوي على خاصية الـ HDR 3. تستخدم في التصوير البانوراما لغاية 63MP. تثبيت بصري للصور مزدوج. تثبيت بصري للصور من خلال تقنية تحريك المستشعر. تدعم الكاميرات الخلفية التثبيت التلقائي للصور. تدعم تصوير الفيديوهات بدقة الـ HDR مع Dolby Vision حتى 60 إطار بالثانية الواحدة. تدعم تصوير الفيديوهات بدقة الـ 4K بمعدل 24 إطار أو 30 إطار أو 60 إطار بالثانية. تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 HD، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 HD. تدعم التصوير بالحركة البطيئة. الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، وهى كاميرا عريضة، بفتحة عدسة 2.2/F، والكاميرا الثانية من نوع SL 3D وهى مستشعر عمق، وتستخدم في القياسات الحيوية. الكاميرا الأمامية تحتوي على الـ Face ID الذي يستخدم في فتح الهاتف من خلال الوجه. تحتوي على خاصية الـ HDR 3، والـ Retina Flash. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، والتصوير بجودة 1080 بكسل.

سعر ايفون 13

سوف نتعرف معكم على سعر iPhone 13 المتوقع في مصر والسعودية والدول العربية وهى كما يلي:-

سعر الجوال في المملكة العربية السعودية 4120 ريال سعودي.

سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية 17.250 جنيه مصري.

سعر الموبايل في دولة الإمارات العربية المتحدة 4035 درهم إماراتي.

سعر الجوال في دولة العراق 1.311.650 دينار عراقي.

السعر بالدولار الأمريكي 1099 دولار أمريكي.

السعر في دولة الهند 80.700 روبية هندية.