سر رهيب لتسريع الجوال والإنترنت وعلاج بطء الهاتف بدون برامج يجعل هاتفك أسرع 10 مرات

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عمر شويل - جدة سر رهيب لتسريع الجوال والإنترنت وعلاج بطء الهاتف بدون برامج إذا فعلته يصبح هاتفك أسرع 10 مرات، أسرار كثيرة لا تعرفها في أجهزة الاندرويد تقوم بفعل أشياء محددة وتتحكم فيها من خلال هاتفك، وهناك طريقة سهلة وآمنة تجعل هاتفك أسرع بكثير في أدائه وقوة المعالج الخاص به، وتستطيع تطبيق هذه الطريقة لتجنب انقطاع الاتصال أثناء ممارسة ألعاب الموبايل، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقتين مختلفتين لتسريع الجوال من حيث الأداء والاتصال بالإنترنت، الطريقة الأولى تخص أنواع هواتف سامسونج فقط، أما الطريقة الثانية فيمكن تفعيلها مع أي نوع من أنواع الجوالات، بالضغط على مجموعة اختيارات من هاتفك سوف تحسن جهازك إلى 10 أضعاف عن قبل، وتستطيع ضمان عدم التقطيع واللاج وبقية المشاكل التي تظهر في ألعاب الموبايل وخاصة بالنسبة للأجهزة الضعيفة.

تسريع الجوال 10 مرات بسهولة

الطريقة الأولى هي مناسبة فقط لتسريع الإنترنت وأداء المعالج في هواتف سامسونج، أولا عليك بفتح لوحة الاتصال ثم الضغط على رمز #9900#* وعلى الفور سوف تفتح لك قائمة بها عدة خيارات اختر منها Debuǵ Level DisabLed/Low، قم بالضغط عليها وسوف تظهر لك ثلاث خيارات هي high وlow وmid، هذه الخيارات تستطيع من خلالها التحكم في نسبة استهلاك هاتفك من المعالج وطاقة البطارية وستجد أن الوضع الافتراضي للهاتف دائما هو low، فإذا كان هاتفك ضعيف جدا وبطئ قم بالضغط على خيار HIGH أو mid وسوف تلاحظ أن هاتفك أسرع، وبعد أن تنتهي من اللعبة أو غيرها قم باسترجاع فرض low مرة أخرى حتى لا تستنزف طاقة الجهاز.

طريقة تسريع أي نوع هاتف

الطريقة الثانية تناسب أي نوع هاتف وتقوم بتسريعه أيضا بشكل ملحوظ، قم بالدخول إلى الإعدادات ثم إلى النظام ومن ثم قم بالضغط على الإعدادات المتقدمة ثم لمحة عن الهاتف أو حول الهاتف، بعد ذلك قم بالضغط على رقم الإصدار سبع ضغطات متتالية وسوف يظهر لك النقش أو الرقم السري الخاص بك، بعد إدخال النقش سوف تظهر لك جملة انك أصبحت مطور قم بالرجوع خطوة الى الخلف واضغط على خيارات مطور البرامج وقم بتفعيلها، ثم قم بالضغط على فرض 4XMSAA وتفعيله وبعد ذلك قم بالضغط على فرض عرض رسومات GPU وقم بتفعيله، وهذا هو المعالج الرسومي المسؤول عن تشغيل الألعاب بدون تقطيع.

من خلال تفعيل هذا الخيار سوف تقوم بتشغيل جهازك بالطاقة القصوى للمعالج الرسومي، وعندما تشغل الألعاب بمعالج رسومي قوي سوف تجد أن لا يوجد بها أي تقطيع، قم بعد ذلك بتفعيل طبقات تصحيح أخطاء GPU وعند تفعيل هذه الخطوة سوف تتخلص من مشكلة الخروج من اللعبة المفاجئ، وسوف تحل مشكلة اللاج في لعبة ببجي ولعبة فري فاير والكثير من الألعاب التي تكون ثقيلة على الجهاز ولا تستطيع الأجهزة الضعيفة تشغيلها بسهولة.

خطوات بسيطة للتخلص من بطء الجوال

قم بالدخول إلى التطبيقات ثم قم بفتح كل التطبيقات الموجودة داخل الجهاز بالتدريج، وعند فتح كل تطبيق قم باختيار محو ذاكرة التخزين المؤقتة واضغط عليها كي تفرغ المساحة ذاكرة التخزين المؤقتة، والتي هي مجموعة بيانات يفرضها إليك التطبيق وتأخذ الكثير من المساحة الداخلية بالهاتف، وبالتالي سوف تلاحظ أن زيادة سرعة الهاتف، قم بعد ذلك بالدخول الى الإشعارات ثم قم بغلق كل البيانات والإشعارات التي لا تستخدمها مثل البلوتوث وغيره وهذا يسبب استهلاك الكثير من استهلاك طاقة الجهاز.