نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنترنت 1000 جيجا ب 10 دولار فقط! STC السعودية وتخوُف فودافون من إنترنت ستارلينك في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة وجود إنترنت 1000 جيجا قريباً بتكلفة 10 دولار فقط، وما علاقة ذلك بشراء STC السعودية لشركة فودافون في مصر والإنترنت الفضائي من ستارلينك، ظهرت الكثير من التساؤلات حول شراء شركة STC السعودية لفودافون مصر، والسبب الذي يتحدث عنه الكثير هو أن شركة فودافون ستقوم ببيع حصتها تخوفاً من ستارلينك لإيلون ماسك، حيث ستقوم ستارلينك بتصميم إنترنت بسرعة 1000 جيجا بايت في الثانية الواحدة بتكلفة 10 دولار لذا قررت فودافون الانسحاب، وسنتناول اليوم مدى صحة هذه الكلمات المُنتشرة مؤخراً، ولكن ما لا يخفى على أحد أن شركة VODAFONE UK الشركة الأُم تمُر بأزمات مالية في هذه الفترة الراهنة، لذا اضطرت للخروج من بعض الأسواق مثل نيوزيلندا ومالطا ومصر مؤخرا وخلال عام أو اثنان سيتم خروجها من الهند أيضا.

حقيقة وجود إنترنت 1000 جيجا قريباً بتكلفة 10 دولار

مشروع الإنترنت الفضائي من ستارلينك هل حقا سيمنحك 1000 جيجا بتكلفة 10 دولار؟ تبحث SPACE X عن إطلاق اثنا عشر قمر صناعي للفضاء وكل هذا من أجل حصول المُستخدم على إنترنت منزلي سريع، حيث بدأت فكرة هذا المشروع في الظهور منذ ما يتجاوز عشر سنوات أما التنفيذ الفعلي فقد بدأ في عام 2015 مع تكلفة 10 مليار دولار، وفي عام 2018 تم إطلاق أقمار صناعية بالفعل وقد وصل عددها حتى الآن إلى 242 قمر صناعي يدورون في مدار مُنخفض، وسيتم اكتمال عملية إطلاق الإثنا عشر ألف قمر صناعي في خلال الخمس سنوات المُقبلة.

مشروع الإنترنت الفضائي لشركة ستارلينك

سيتم تشغيل الإنترنت بهذه الكيفية بعد إطلاق 800 قمر صناعي وقد يصل المشروع إلى هذا العدد بعد عدة شهور، كما ظهرت شركات مُنافسة لمشروع شركة ستارلينك لإيلون ماسك مثل شركة ONEWEB و AMAZON، وعلى رأس تلك الشركات مؤسس الفيسبوك، فلك أن تتخيل إصدار أعداد تُقدر بعشرات ألاف الأقمار الصناعية من كل شركة فماذا يحدث إذا اصطدم قمر صناعي بآخر؟، ينتُج من التصادم حُطام عبارة عن قطع صغيرة وكبيرة ومنها قطع أصغر من عقلة الإصبع والتي تبلغ سرعة هائلة، فإذا تصادمت تلك الأجزاء الصغيرة أقمار أُخرى فإنها تُدمر الأقمار الصناعية.

توقع كيسلر والذي هو أحد عُلماء ناسا عام 1978 أن تتسبب الأقمار الصناعية في تدمير بعضها، حتى تُصبح الأرض مُحاطة بشلالات من الحُطام، والتي تمنع إطلاق رحلات إلى الفضاء وقد تمنع إطلاق أي أقمار صناعية جديدة وبالتالي ستتعطل الكثير من الخدمات منها القنوات التليفزيونية والملاحة وال GPS وتوقع درجات الحرارة أو المناخ، ولكن يتتبع عُلماء الفضاء الآن الحُطام بأعداده وأحجامه فيما يتراوح بين 1 إلى 10 سم أما ما هو أقل من ذلك لا يمكن التحكم فيه ويُقدر حاليا ب 166 مليون قطعة، أما الحل الثاني الذي قدمه إيلون ماسك بعد تحديد أماكن الحطام والسيطرة عليها هو أن الأقمار الصناعية بعد انتهاء صلاحيتها أي بعد 5 سنوات من إطلاقها يُوجه القمر الصناعي نفسه إلى الأرض ويُحرق ويُختفى، وسوف تظهر عما قريب شركات سيكون من اختصاصها تنظيف هذا الحُطام.