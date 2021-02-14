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عمر شويل - جدة طريقة شحن فري فاير مجانا free fire جواهر مجانية في خطوات سريعة جدا تستطيع الحصول علي الألف، جئنا هنا نقدم لكم افضل الطرق الصحيحة لشحن جواهر فري فاير، لم يعد الأمر مستحيل للشحن المجاني بل اصبح ميسر إلي كل أبناءنا الشباب الذي يحب لعبة فري فاير، الطريقة التي سنقدمها إليكم تحتاج منك أن يكون لديك حساب علي الجيميل gmail فقط ثم عليك باتباع الخطوات البسيطة ولكن قبل البدء اذا واجهاتكم أي خطوة تريد فهمها اكثر اكتبها في التعليقات وسنقوم بمساعدك علي الفور، هدفنا هو تقديم الشحن المجاني لكل شبابنا حول العالم بأحدث الطرق المجانية السريعة التي لا تستغرق منك وقت.



طريقة شحن فري فاير مجانا free fire جواهر مجانية في خطوات سريعة جدا

سنقدم لكم شرح بسيط لكي تتمكن من شحن ألف جوهرة يوميا من جواهر فري فاير مجانا كل ما يجب عليك فعله هو تحميل التطبيق الجديد (panda vpn) يعمل هذا التطبيق الجديد بخطوات تكون سهله للغاية لكل الراغبين في حصد اكبر عدد من جواهر فري فاير، قم في البداية بالتوجه إلى متجر جوجل بلاي ثم التحميل تطبيق، ثم تحميل تطبيق rewards، ثم عليك اتباع الخطوات التي سنوضحها إليكم في الفقرة التالية بالتفصيل الدقيق حتى تتمكن من تجميع اكبر عدد من النقاط وننوه أن هناك ثغرة لا يعرفها الكثيرون تمكنك من مضاعفة شحن جواهر فري فاير بطريقة مجانية وامنه، فكرة هذا التطبيق أن تقوم بتحويل متجر جوجل بلاي الي تايواني حيث يسهل عليك التحويل الوصل إلى التطبيقات التي بها عدد نقاط كبير وذلك للوصول إلى شحن جواهر فري فاير مجانا.



خطوات الشحن المجاني free fire

لكي تتمكن من من شحن free fire مجانا يجب عليك في البداية أن يكون لديك حساب علي الجيميل ويفضل أن يكون حساب جديد، بعد إنشاء حساب علي gmail تقوم بالدخول علي متجر جوجل بلاي وتقوم بالبحث عن تطبيق panda vpn ثم تقوم بتثبيت التطبيق، حجم التطبيق لا يتجاوز 17 ميجا بايت، ثم اتباع الخطوات التالية:



تقوم بالدخول علي التطبيق ثم النزول إلى اسفل حتي تجد كلمة Tawan china 1 ثم تقوم بالنقر عليها.

الضغط علي كلمة استخدام مجاني.

الضغط علي x غلط.

الضغط موافق.

الدخول مرة اخري علي متجر بلاي والدخول علي القائمة الرئيسة واختيار نقاط التشغيل.

الضغط علي كلمة انضمام مجاني.

القيام بتثبيت تطبيق rewards ثم الضغط عليه الضغط علي التالي 3 مرات.

الضغط علي كلمة ACCEPT.

القيام بتسجيل اسم الدولة تايوان، ثم رقم POST CODE تقوم بكتابة 100 اللي هو رمز البريد لدولة تايون، ثم الضغط استمرار.

الإجابة علي التساؤلات البسيطة مثل العمر النوع اللغة.

الضغط علي NO thankes.

الدخول علي جوجل بلاي تايواني.

تقوم بتحميل التطبيقات ثم إلغاء إلي أن تقوم بتجميع 100 نقطة أو اكبر علي حسب استطاعتك، كما يمكنك عمل اكثر من جيميل ثاني وهي الثغرة التي لا يعرفها الكثيرون ثم تقوم بنفس الخطوات السابقة حتي تحصل علي نقاط اخري كثيرة تمكنك من الاستفادة بأكبر عدد من جواهر فري فاير مجانا.

قبل الختام: ننوه أن هذه الطريقة أكثر الطرق المنتشرة يمكنك تجربتها واذا كنت بحاجة للمساعدة فأننا في انتظار تعليقاكم اسفل موضوعنا طريقة شحن فري فاير مجانا free fire جواهر مجانية في خطوات سريعة جدا.