”جنرال موتورز” تكشف النقاب عن سيارتها ”Chevy Bolt SUV” الكهربائية

كشفت شركة ”جنرال موتورز“ الأمريكية، أمس الأحد، عن سيارة كهربائية رياضية جديدة تحمل اسم ”Chevy Bolt SUV“.

ووفق صحيفة ”us.news“ الأمريكية، فإن ”المعدل التقديري لكل شحنة يبلغ 250 ميلا، أي ما يوازي 400 كم“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”سعر هذا الطراز يبدأ من نحو 34 ألف دولار، ويستطيع العملاء الحصول على نظام مساعد السائق الآلي Super Cruise“.

وأوضحت في تقريرها أن ”موعد طرح السيارة الجديدة سيكون في أوائل صيف عام 2022 وسيتم طرح عدد صغير من الإصدارات الأولية للسيارة وسيكون سعرها قرابة 43.500 ألف دولار“.

من جهته، قال موقع ”Edmunds“ إن ”هذه السيارة الجديدة سترفع عدد السيارات الكهربائية المعروضة للبيع في الولايات المتحدة إلى 23، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 30 في غضون العام الحالي“.

وأضاف أنه ”من المنتظر أن يرتفع معدل بيع السيارات الكهربائية هذا العام إلى 70%. وبلغ إجمالي مبيعات العام الماضي 2.5 مليون سيارة حول العالم“.

وتُعد ”Chevy Bolt SUV“ جزءا من استراتيجية ”جنرال موتورز“ المتعلقة بإصدار 30 سيارة كهربائية جديدة إلى الأسواق العالمية بحلول عام 2035 والاكتفاء بإنتاج السيارات الكهربائية خلال 14 عاما قادمة.