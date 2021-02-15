نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مودي كيدز Moody Kids الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مودي كيدز ، يتزايد البحث من حين لأخر عن ترددات أشهر قنوات الكارتون والأطفال، من أجل إمتاع صغار السن وترفيههم في هذه المرحلة من العمر،حيث تعد فترة الصغر من أهم الفترات في حياة كل إنسان وعلى أساسها تتشكل هويته الشخصية وطريقة تفكيره ورغباته والعديد من القيم والسلوكيات التي تحفر بداخل زهنه.

تردد قناة مودي كيدز

تعد قناة مودي كيدز من اهم وأفضل القنوات المخصصة للأطفال من سن عام إلى 12 عام، تتميز القناة ببث مجموعة متنوعه من أفلاك الكارتون الرائعة،وتبث مجموعة متنوعة من البرامج وأغاني الأطفال التي ترسخ العديد من القيم بداخل شخصية الطفل، انطلقت قناة مودي كيدز منذ 10 أعوام واستطاعت بإدارتها الحكيمة ان تصبح من أهم القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي.

تقدم مودي كيدز أشهر أفلام “ديزني” على الإطلاق بالإضافة إلى أفلام “توم وجيري” الكرتونية الشهيرة، التي تربى عليها أجيال وأجيال من الأطفال فيي العالم، إلى جانب أحدث أفلام الكارتون من جميع أنحاء العالم، وتتميز بعرضها إلى أفلام عائلية يوم الجمعة لتتيح بالتجمع الأسري، حول التلفاز في يوم واحد بالأسبوع لتوطيد العلاقات الاجتماعية بينهم.

مودي كيدز هي الأفضل، وقد تم تغيير التردد الخاص لها في الآونة الاخيرة، مما جعل هناك حالة من البحث النشط عبر المحركات ألبحثية للوصول إلى التردد الجديد، وسوف نستعرضه معكم.

التردد الجديد لقناة Moody Kids

نستعرض معكم الآن الطريقة الصحيحة لاستقبال تردد مودي كيدز الجديد، على القمر الصناعي نايل سات بعد التعديل الأخير، طبقًا لخريطة الاعتدال السنوي للأقمار الصناعية، حيث أنه كل ما عليك هو ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الجديد والنقر على بحث، لتستقبل القناة وتستمتع أنت وأسرتك بأفضل أفلام الكارتون على الإطلاق.

اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ تردد قناة الكاس القطرية الجديد على النايل سات 11603 27500 افقي 4/3