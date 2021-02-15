نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثة طرق جديدة لشحن جواهر فري فاير مجانا 2021 بطريقة موثوقة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم لعبة فرى فاير العديد من الطرق يومياً لشحن الجواهر الخاصة باللعبة التي يحتاجها اللاعبين أثناء اللعب والتي يعتبر وجودها أساسي لا يمكن الإستغناء عنها فعندما تقوم بالدخول في اللعب دون إمتلاك الجواهر فإن اللعبة تكون مملة وغير ممتعة، حيث تعتبر الجواهر هي محرك لعبة فرى فاير سواء للتخلص من العقبات وحتى يستطيع اللاعب فتح أماكن جديدة أو شراء منتجات لتسهيل اللعب وشراء ما يحتاجه اللاعب من أسلحة ومعدات حتى يستطيع الفوز، تقوم اللعبة في الأساس على الجانب الجماعي القتالي حيث يدخل مجموعة من الأصدقاء على الواقع والسوشيال ميديا بحيث يصل عدد الأصدقاء حوالي 50 لاعب مقاتل على أن تتم الحرب على أرض اللعبة والتي تكون عبارة عن غابه أو بيوت متفرقة وطائرات وتستمر مدة اللعب حوالي ساعة إلى ساعتين حسب جودة اللاعبين والتمكن أثناء اللعب حتى يربح فائز واحد في النهاية.

طرق جديدة لشحن جواهر فري فاير مجانا 2021

تتميز اللعبة بالسهولة وعدم التعقيد في تعلم اللعبة في البداية حتى أن جماهير ومحبين فري فاير لا يعتبرون من فئة الشباب والكبار فقط بل تضم جماهير كبيرة من صغار السن لا تقل عن الشباب، وتتطلب اللعبة شراء الجواهر بإستمرار ولكن يبحث اللاعبين عن طرق مجانية لا تحتاج نقود لذلك نقوم بعرض أكثر من طريقة من خلال هذا المقال.

الطريقة الأولى:

وهي مثل التسجيل على أحد المواقع الإلكترونية التي تتيح إعطاء الجواهر مثل موقع oonoo ومتابعة ما يتم طرحه عبر الموقع والإجابة على جميع استطلاعات الرأي الظاهرة على الشاشة ومتابعة جميع الإعلانات في الفيديوهات التي يتم عرضها حتى النهاية والتي تعتبر معظمها عن إعلانات عن برامج مختلفة للتحميل.

الطريقة الثانية:

عبر موقع shop2game والذي يعتبر موقع موثوق ورئيسي يشترك به إدارة فري فاير ويتم إدخال الـ ID الخاص بك داخل اللعبة في المكان المخصص ثم إختيار قيمة الجواهر ويتم الحصول عليها من خلال التسجيل للدخول للعبه عبر الموقع.

الطريقة الثالثة:

وهي طريقة الشحن الفوري عبر الإتصال بالرقم المحدد 555 على الهاتف ثم الاستماع إلى جميع التسجيلات واختيار ما ترغب به من خدمات سواء إستعلام عن شئ داخل اللعبة أو شحن جواهر عن طريق الضغط على 9* ومواصلة الإتصال ثم يطلب منك إدخال الـID عبر الإتصال ويتم تحديد القيمة الخاصة بالشحن ولكن يجب وجود رصيد كافي حتى تتم عملية الشحن بنجاح ثم الضغط على 9* في نهاية الإتصال.