نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شراء جوال جديد بالتقسيط من جرير 1442 بسعر الكاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزايا عديدة تقدمها مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية لجميع العملاء، حيث يمكن شراء جوال من جرير بالتقسيط من خلال الدخول إلى موقعها على الإنترنت وإجراء بعض الخطوات البسيطة، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع المكتبة، كما لا تتطلب عمليات الشراء سداد دفعات أولى على المنتجات التي يشتريها العميل، ثم تتم الموافقة بشكل فوري على تمويل تصل قيمته إلى 30 ألف ريال سعودي، وبفترة سداد تصل إلى عامين، وفي الوقت ذاته لا يحتاج الأمر وجود كفلاء، كما أن التمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

كيفية شراء جوال من جرير بالتقسيط

تقدم جرير خدمة الشراء عن طريق موقعها الإلكتروني توفيراً للوقت والمجهود على المواطنين، لذا يمكنك تصفح الموقع واختيار المنتجات التي ترغب بها دون دفع قيمة الهاتف بالكامل، حيث جاءت طريقة الشراء والسداد من خلال هذه الخطوات:

علينا أولا الدخول إلى موقع مكتبة جرير الإلكتروني. النقر على أيقونة “سجل الآن”. يرجى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. لا بد من إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك حساب على المكتبة. علينا إدخال الاسم، ورقم الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني. نقوم بتسجيل رقم البطاقة الائتمانية. علينا اختيار المنتجات التي نريد شراؤها، وليكن الهاتف الجوال. ننقر فيما بعد على “رمز أضف إلى العربة”. الضغط على خانة “إتمام الطلب”، ليجري بعد ذلك، تحديد يوم الشحن.

شروط تقسيط jarir في السعودية

بالنسبة لشروط تقسيط jarir في المملكة العربية السعودية، للمقيمين والمواطنين بها، فتأتي على النحو التالي:

يجب أن تكون المشتريات بنحو 1500 ريال سعودي فأكثر.

إذا اشترى العميل هاتف جوال بأقل من 1500 ريال، لن يتمكن من التقسيط.

إذا كان العميل موظفا حكوميا، يجب ألا يقل راتبه عن 3500 ريال سعودي.

يجب ألا تقل مدة عمله في الوظيفة عن 3 أشهر.

بالنسبة للموظف في القطاع الخاص، لا تقل مدة عمله عن سنة.

يلزم أن يكون عُمر المتقدم لا يقل عن 21 عاما، وألا يزيد على 60 عاما.

يجب اتباع سياسة المكتبة، في حالة رغبة العميل باستبدال المنتجات.

يذكر أن المكتبة تقدم مجموعة لعروض التقسيط، تبدأ من أول 6 أشهر، ثم 12 شهر، ثم 18 شهر، ثم إلى 24 شهر، كي تتناسب هذه العروض مع متطلبات واحتياجات المواطن، ولكن بشرط عدم التعارض مع الأحكام والقوانين الخاصة بشروط التقسيط.