نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب بلس الأزرق 2021 التطبيق المعدل مميزاته ورابط التحميل على الأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ما صدر من قبل الأشخاص المستخدمين لتطبيق الواتساب أعلنت الشركة المالكة للفيسبوك عن تأجيلها تطبيق التحديث الأخير إلى شهر مايو القادم، ويشمل التحديث الأخير هو تطبيق الموافقة على شروط سياسة الخصوصية الجديدة، حيث يضمن تطبيق الواتساب خلال الفترة القادمة عدة تحديثات كبرى سوف يشهدها العالم بعد تطبيقها على الإصدار التجريبي، وذلك كي لا يهرب مستخدمي الواتساب إلى التطبيقات الأخرى مثل سيجنال وتليجرام وغيرها من التطبيقات، فقد حاول الكثير من مستخدمي الواتساب البحث عن بديل آمن لتطبيق التراسل الفوري الأشهر والبعض الآخر اتجه لاستخدام التطبيقات المعدلة من واتساب مع وجود أكثر من إصدار معدل من تطبيق واتساب الأصلي، ولكن القليل فقط منها تمتاز بمزايا حصرية تجعل التطبيق المعدل يتفوق على الإصدار الرسمي المملوك لشركة فيسبوك ومنها “واتساب بلس الأزرق”، حيث يقدم واتساب بلس الأزرق بعض مميزات مثيرة للاهتمام.

مميزات تطبيق واتساب بلس الأزرق :

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق يعرض عدة مميزات لا توجد في أي تطبيق آخر مما يجعل المستخدم لا يبحث عن بديل أفضل، علماً بأنه سوف يتم الإعلان عن إصداره بشكل رسمي وفقاً للمميزات التي أعلن عنها، وتضم هذه المميزات أنه يعمل على جميع إصدارات هواتف أندرويد بشكل مجاني بالكامل وهي كالتالي:

يقدم تطبيق واتساب بلس الأزرق بعض المميزات الرئيسية على غرار الإصدار الرسمي مثل إرسال الرسائل النصية وملفات الوسائط المتعددة إلى جانب ذلك يدعم التطبيق إمكانية عمل حسابين مختلفين على نفس الهاتف وإرسال ملفات وسائط (فيديوهات – صور – ورسائل صوتية) ذات سعة كبيرة وإمكانية إرسال فيديو بحجم يصل إلى 50 ميجابيت من مميزات واتساب بلس الأزرق إمكانية مشاركة صور عالية الدقة تصل إلى 4k وإمكانية إرسال مقاطع صوتية تصل حجمها إلى أكثر من 100 ميجابيت للملف الواحد بالإضافة إلى زيادة مدة مشاركة فيديوهات ميزة الحالة بما يصل إلى أكثر من 7 دقائق إلى جانب ميزة الرد الآلي على الرسائل المستلمة حماية التطبيق بشكل دوري من الفيروسات ومحاولات الاختراق مع إمكانية تحميل أنواع مختلفة من الملصقات دون الحاجة لتطبيق طرف ثاني.

تحميل التطبيق واتساب بلس الأزرق :

أوضح تطبيق الواتساب إمكانية تحميل التطبيق وفقاً للإصدار الأخير له وهو تطبيق واتساب بلس الأزرق، حيث يتم تحميله من خلال الدخول على متجر جوجل بلاي أو بعض مواقع التطبيقات الإلكترونية، ويتم تحميل التطبيق وتسطيبه على أجهزة الأندرويد، ويتم تفعيله والتعرف على الكثير من مميزاته والاستفادة منها، ويعتبر تطبيق واتساب بلس الأزرق 2021 أحدث تطبيق من تطبيقات التراسل الآمن.