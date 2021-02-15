مفاجآت شحن شدات ببجي مجانا PUBG MOBILE 2021 من خلال تطبيق سحري

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا PUBG MOBILE 2021 من خلال التطبيقات السحرية، التي تجعلك تصل علي شدات ببجي موبايل مجانا دون دفع أموال من أي مكان في العالم، هنا سنوضح لكم الأمر تفصيليا خطوات شحن الشدات من خلال التطبيق المفاجأة تطبيق mgamer وتطبيق knlfe dash والتي تمكن حسابك من شحن الشدات المجانية تتلخص طريقة الشحن من خلال هذا التطبيقات في مشاهدة إعلانات أو مشاركة التطبيق أو القيام بمهمات سهلة تجمع منها نقاط تستبدلها إلى شدات ببجي بسهولة ويسر.

شحن شدات ببجي مجانا PUBG MOBILE 2021 من خلال التطبيقات السحرية

سنذكر إليكم طريقة شحن شدات ببجي مجانا من خلال تطبيق knlfe dash حيث يتميز هذا التطبيق بتوافره بصورة مجانية في متجر ابل استور ومتجر جوجل بلاي، كما يقوم التطبيق بشحن لعبة فري فاير أيضا، تتم عملية شحن الشدات من خلال تحويل النقاط إلى شدات أو بطاقات جوجل، وتأتي من اهم مميزات هذا التطبيق أيضا السهولة واليسر في التعامل مع التطبيق وخاصة من هم دون الخامسة عشر.



طريقة استخدام التطبيق في شحن شدات ببجي

أولا يلزمك الدخول إلي احد المتاجر وتحميل تطبيق knlfe dash ثم القيام بفتح التطبيق ستجد في لعبة بسيطة تقوم بلعبها في حالة المكسب فيها تحصل علي نقاط مع استمراك في اللعب وتجميع حد كبير من النقاط يمككنك بسهوله إرسال الشدات إلي حسابك بكل سهولة ويسر وذلك بعد الحصول علي الرقم الكافي من النقاط، اشهر الطرق التي تتمكن عن طريقها تجميع النقاط هي مشاركة التطبيق علي انستجرام وفيس بوك وتويتر، أو مشاركة كود التسجيل علي وتساب للأصدقاء.

التطبيق العملاق في شحن بوبجي موبايل مجانا

تطبيق mGamer ربما يكون التطبيق الأهم في شحن شدات pubg حيث سرعة حصولك علي الشدات اهم ما يميز هذا التطبيق عن غيرة كما أن طريقة تجميع النقاط من خلال التطبيق سهلة وعدد النقاط التي تحصل عليه من خلال مشاركة التطبيق علي مواقع التواصل الاجتماعي كبيرة عكس التطبيق الأول الذي ذكرناه، من خلال استخدام تطبيق mGamer يعرض عليك التطبيق العروض التالية:

تطبيق التقييم ووضع 5 نجوم تحصل علي 100 نقطة. المشاهدة علي الإعلان الواحد تحصل علي 5 نقاط.

بعد الحصول علي 150 نقطة تتمكن من الدخول في مرحلة اخري مفاجأة تتمكن من خلالها جمع نقاط اكثر

تنبيه هام: الطريقة الثانية في شحن شدات ببجي ربما تكون أسهل من الطريقة الثانية ولكن عليك بتجربة الطريقتين والتعرف علي الأفضل بالنسبة لك، واذا قابلك أي مشكلة في عمليات التطبيق ضعها اسفل مقالنا مفاجآت شحن شدات ببجي مجانا PUBG MOBILE 2021.