نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مبتكرة لإخفاء رسائلك الخاصة على الواتساب و5 مميزات جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ما حدث في تطبيق الواتساب في الفترة الأخيرة ظهرت العديد من التطبيقات التي تدخل في حيز التنافس، وهذا بهدف جذب المستخدمين والمواطنين لاستخدام التطبيقات الأخرى وخروج الواتساب من المنافسة، ومن ضمن هذه التطبيقات سيجنال وتليجرام وغيرها من التطبيقات السريعة الآمنة، علماً بأن شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب تعمل على تقديم كل ما هو جديد وتقدمه لمستخدمي الواتساب وتعزيز الخصوصية من خلال إطلاق ميزة جديدة لإخفاء الرسائل الخاصة والصور والفيديوهات الشخصية.

طريقة مبتكرة لإخفاء رسائلك الخاصة على الواتساب:

شهد التطبيق إدخال عدداً من التحديثات والميزات الجديدة التي يمكن للفرد استخدامها، حيث تعمل هذه الميزة على إظهار اسم جهة الاتصال فقط بالإضافة إلى إمكانية إخفاء الرسائل الموجودة بالكامل على تطبيق الواتساب، بالإضافة إلى إنها تعمل على إيقاف إشعارات الدردشة بشكل كامل، وذلك بهدف تفعيل خاصية إخفاء الرسائل على حسابك الخاص على الواتساب كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

هواتف الآيفون التوجه إلى الإعدادات

إشعارات

إيقاف تشغيل إظهار المعاينة

أما إخفاء الرسائل على هواتف أندرويد فيسمح واتساب بإيقاف تشغيل الإشعارات ذات الأولوية العالية والتي تظهر في أعلى الشاشة وذلك من خلال الإعدادات

الإشعارات ذات الأولوية العالية

تظهر في أعلى الشاشة وذلك عبر الإعدادات

الإشعارات

تبديل إيقاف استخدام الإشعارات ذات الأولوية العالية

مميزات جديدة في واتساب 2021 :

تزداد الميزات الجديدة التي يسعى تطبيق الواتساب إلى تحقيقها بشكل مستمر وذلك ليتمكن من الحصول على إرضاء كافة المستخدمين وعدم تركهم للتطبيق، بالإضافة إلى تقديم كل ما هو جديد ومفيد لكي لا يدخل في مجال التنافس الذي تسعى إليه التطبيقات الأخرى وذلك بهدف كسب رضاء عملائها وتعمل شركة واتساب على مميزات جديدة كل شهرين لتحسين تجربة المستخدم الإجمالية، فقد أطلقت شركة واتساب العديد من الميزات لمكافحة انتشار المعلومات المزيفة، ووسعت نطاق المشاركين ضمن ميزة المكالمات الجماعية تنافس مع منصات مؤتمرات الفيديو الأخرى مثل: زووم zoom وسكايب skype والتي من المقرر إصدارها في الأيام القادمة نعرض مميزات جديدة قادمة.

1- ميزة تسجيل الخروج من الأجهزة المتصلة :

تتعدد ميزات تطبيق الواتساب بعد التحديث الأخير ومنها اختبار ميزة جديدة على عكس الخاصية التي ينتظرها الكثير من مستخدمي التطبيق، حيث يتم اختبار تلك الميزة باعتبار أن الأجهزة مرتبطة، وهي ستتيح الميزة بشكل أساسي لمستخدمي واتساب تسجيل الدخول إلى حساباتهم على جهاز الكمبيوتر أو الويب دون الحاجة إلى هاتفهم الأساسي بالإنترنت

2- خاصية الأجهزة المتعددة :

ينتظر العديد من مستخدمي هذا التطبيق المميزات ومنها خاصية الأجهزة المتعددة وذلك منذ فترة طويلة، حيث يعد الهدف الأساسي من هذه الخاصية هو اختبار خدمة المراسلة حالياً، حيث أن هذه الميزة يتم تطبيقها في الإصدار التجريبي الذي لم يتم الإطلاق عنه حتى الآن، وذلك وفقاً لنظام التشغيل الأندرويد، مما يشير إلى أقرب إصدارها وكما يوحي اسم الميزة سيتمكن المستخدمون من خلالها من تسجيل الدخول إلى حساباتهم على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة إلى بقاء هاتفهم متصلا بالإنترنت.

3- ميزتي مكالمات الصوت والفيديو على واتساب ويب:

تعد هذه الميزة من أهم التحديثات على تطبيق الواتساب المنتظر تطبيقها خلال هذه الآونة، حيث يختبر فريق واتساب خاصية أخرى جديدة مخصصة لإصدار الويب من التطبيق، وهي ميزتي مكالمات الفيديو والصوت، والتي من المقرر أن تصل للمستخدمين قريباً وسيتمكن المستخدمين من خلالها إجراء مكالمات صوت وفيديو على واتساب عن طريق جهاز الكمبيوتر.