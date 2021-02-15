نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل تطبيق صحتي كورونا لحجز موعد فحص وتطعيم كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق صحتي كورونا من التطبيقات الخدمية المميزة والهامة التي توفرها وزارة الصحة السعودية لكافة المواطنين والمقيمين بها ويبحث الآلاف من المواطنين في كافة المدن في السعودية عن رابط تحميل تطبيق صحتي كورونا من أجل الاستفادة من الخدمات الهامة التي يوفرها التطبيق والتي أبرزها وأهمها هي حجز موعد فحص كورونا من أجل أن يتأكد الفرد أنه مصاب بهذا الوباء أم لا، وأيضا الخدمات الحديثة التي أضيفت وهي خدمة حجز موعد تطعيم كورونا في الرياض وكافة المدن الأخرى من أجل الحصول على اللقاح الذي أصبح متوفر بشكل رسمي ويمكن لكافة المواطنين الحصول عليه على ثلاث مرات في مدة زمنية تضعها المملكة لكي تبدأ فاعلية اللقاح تظهر على الفرد ويصبح جسمه مضاد لهذا الوباء.

تطبيق صحتي لفحص كورونا

يمكن لكافة مستخدمي تطبيق صحتي كورونا من متابعة الحالة الصحية الخاصة بهم من خلال التطبيق بعد إجراء اختبار كورونا ومعرفة الأدوية اللازمة التي عليهم تناولها من أجل الحفاظ على سلامتهم والشفاء من كورونا إذا كان يعاني من هذا الوباء بعد إجراء اختبار وفحص كورونا، ودائما ما يوفر التطبيق العديد من الخدمات الصحية المتنوعة الهامة التي تساعد كافة المواطنين والمقيمين في السعودية بهدف الحفاظ على سلامتهم دائما وتسهيل الإجراءات الصحية اللازمة من أجل متابعة حالتهم الصحية.

يمكنك استخدام تطبيق صحتي كورونا في الحصول على استشارة طبية ومتابعة حالته الصحية مع طبيب من خلال التطبيق بدلاً من الذهاب إلى المستشفيات أو عيادات طبية وهذا الأمر يعمل على تقليل الزحام وتسهيل أمور التواصل بين أفراد المجتمع والطاقم الطبي من أجل الحصول على نصائح طبية ومتابعة حالتهم الصحية لحظة بلحظة، ويمكنك تسجيل وإضافة التابعين علي تطبيق صحتي من أجل الاستفادة بكافة الخدمات التي يوفرها التطبيق، وأيضا إذا كنت تريد الحصول على دواء معين يمكنك من خلال التطبيق معرفة أقرب صيدلية في المنطقة المتواجد بها تحتوي على الدواء الذي تبحث عنه.

التسجيل في تطبيق صحتي

بعد تحميل تطبيق صحتي علي الجوال سواء كنت تستخدم جوال يعمل بنظام الاندرويد أو نظام الآيفون سوف تحتاج إلى التسجيل في التطبيق وإنشاء حساب شخصي لكي تستطيع استخدامه والاستفادة من كافة الخدمات التي يوفرها للمواطنين وسوف نعرض لكم في السطور الآتية طريقة إنشاء حساب في تطبيق صحتي بخطوات بسيطة وهي:

أولا عليك تحميل تطبيق صحتي للاندرويد و تحميل تطبيق صحتي للآيفون على الجوال.

و على الجوال. بعد تحميل التطبيق بنجاح قم بالدخول إلية مباشرة من قائمة التطبيقات.

ستجد في واجهة التطبيق الرئيسية خيار إنشاء حساب قم بالضغط عليه.

سيطلب منك التطبيق العديد من البيانات الأساسية التي عليك إدخالها أهمها هي رقم الجوال وتاريخ الميلاد ورقم الهوية.

بعد ذلك أتبع خطوات التسجيل واضغط علي خيار التالي وسوف يصلك كود علي الجوال لتأكيد تفعيل وإنشاء الحساب.

بعد تأكيد الحساب قم بكتابة كلمة المرور الخاصة بحسابك مرة وتأكيدها مرة أخرى وسوف يتم إنشاء الحساب بنجاح.