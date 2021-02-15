نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن 1000 جوهرة يومياً مجاناً.. ثلاث خطوات فقط لشحن جواهر فري فاير في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فري فاير من أكثر الالعاب الالكترونية التي اشتهرت في الفترات الأخيرة لأنها تعد من افضل الالعاب التي تمت إنشاءها منذُ عام 2017م، فهي تعد اللعبة تتناسب مع جميع الأعمار الصغار والكبار أيضاً، ففي الفترات الأخيرة ازداد البحث علي مواقع التواصل عن كيف يتم شحن الجواهر بدون التعرض الي ضرر أو عملية نصب، وبعض اللاعبين يبحثن كثيراً عن كيفية شحن الجواهر بالمجان لأنهم لا يستطيعون علي دفع شحن الجواهر، لذا فقد وفرنا لكم من خلال موقعنا هذا موقع ” ثقفني” بعض الخطوات التي يمكن للاعبين فري فاير شحن الجواهر بطريقة مضمونة وبعض الخطوات أيضاً التي يمكنكم من خلالها شحن جواهر فري فاير مجانا. شحن جواهر فري فاير free fire يمكنك اولا الدخول علي لعبة فري فاير الخاصه بك.

قم بالضغط علي مكان الجواهر المتواجدة داخل اللعبة على شكل الجوهرة الزرقاء.

يمكنك الضغط علي مكان الجوهرة وسوف تظهر لك الصفحة المخصصة لشراء الجواهر الخاصة باللعبة.

يمكنك أن تقوم باختيار الجواهر التي ترغب في الحصول عليها، وننصح المبتدئين بعدم شراء كمية كبيرة للتجربة فقط.

قم باختيار المبلغ التي تريد دفعة للحصول علي الجواهر.

يمكنك الدخول علي متجر جوجل بلاي الخاص بحسابك واختر طريقة دفع جواهر فري فاير.

قم بعمل حساب جيميل إذا لم يكون لديك حساب، لان من دونه لن تتمكن من شحن الجواهر.

سوف يتطلب منك بعد اختيار عملية الدفع حساب الجيميل قم بإدخاله لكي يتم شحن الجواهر من خلاله.

قم بالضغط باستمرار.

قم باختيار شحن جواهر فري فاير من خلال الأكواد المجانية. خطوات شحن جواهر فري فاير بالمجان يمكن للاعب أن يقوم بالبحث عن بعض المواقع الخاصة بشحن جواهر فري فاير. قم بالدخول علي أحد المواقع ثم قم بالضغط علي كلمة ” تسجيل” الموجوده داخل الموقع. يمكنك أن تقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك. بعد عمل الحساب ادخل علي العضوية وقم بالتسجيل بها. سوف تحصل علي كمية جواهر علي الحساب الخاص باللعبة مجاناً. يمكنك أن تقوم بإرسال دعوه لجميع الاصدقاء. شحن جواهر فري فاير مجاناً من خلال ID قم بالدخول علي الحساب الخاص باللعبة.

قم بربط الحساب الخاص بك بالحساب الخاص باللعبة من خلال الاي دي او الايميل الخاص باللعبة.

قم باختيار الجواهر التي ترغب في الحصول عليها.

قم باختيار طريقة الدفع.

قم باختيار الحزمة واضغط علي كلمة تسجيل.

سوف يتم الحصول علي الكثير من الجواهر. رابط تحميل تطبيق منصة أبشر الجديد

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