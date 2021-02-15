تشغيل إنترنت بدون واي فاي عن طريق البلوتوث بطريقة سهلة ومضمونة

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عمر شويل - جدة تشغيل إنترنت بدون تفعيل بيانات الهاتف أو الواي فاي وبطريقة مضمونة وسريعة عن طريق البلوتوث، يبحث الكثير منا عن طرق سهلة لتتمكن من خلالها من تشغيل الإنترنت بشكل سريع وأمن لا يخلو من الخصوصية، ولكن ماذا تفعل إذا قمت باستقبال أحد الأشخاص في منزلك وطلب منك كلمة المرور لأنه يحتاج الاتصال بالإنترنت؟، لا تقلق فأنت لا تحتاج الآن إلى أن تمنحه كلمة المرور ولن تشعر بالإحراج أيضا، حيث أتينا لكم اليوم بطريقة تمكنك من تشغيل الإنترنت باستخدام البلوتوث فقط، وذلك بدون الحاجة للاتصال بشبكة الواي فاي أو تفعيل بيانات الهاتف، كل ما ستفعله هو فقط إتباع الخطوات التي سيتم ذكرها بكل دقة.

تشغيل إنترنت بدون واي فاي عن طريق البلوتوث

في بداية الأمر يتم وضع هاتفين بالقرب من بعضهما لبعض، حيث أنه انطلاقا من الجهاز الأول (جوالك) يتم تفعيل البلوتوث والإنترنت، أما في الجهاز الثاني (الجوال المراد اتصاله بالإنترنت) فيتم التأكد من أنه غير مُتصل على شبكة الإنترنت على الإطلاق، بعد ذلك يتم الضغط على الإعدادات وسيتم فتح صفحة بها الكثير من الخيارات، منها الواي فاي والبلوتوث ووضع الطيرات وشبكات المحمول ونقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد، يتم إختيار نقطة اتصال الهواتف المحمولة، ثم نعمل على تفعيل ميزة البلوتوث.

يتم الضغط ضغطة مطولة على البلوتوث ثم يتم ربط كلا الجهازين بالبلوتوث، وذلك عبر الضغط على موافقة للسماح للاتصال بين الجهازين بعد البحث واختيار اسم بلوتوث الجهاز الأول، ثم يتم الضغط على علامة الترس انطلاقا على الجهازين معا حتى يتم التأكد على أن ميزة المشاركة بالإنترنت مُفعلة على الجهازين معا داخل البلوتوث.

تفعيل الإنترنت باستخدام البلوتوث

الجوال الأول الآن مفتوح على صفحة البلوتوث والجوال الثاني يتم من خلاله فتح أي تطبيق باستخدام الإنترنت مثل تطبيق الواتساب، وسنلاحظ أن هناك اتصال بالإنترنت رغم عدم تفعيل الواي فاي أو بيانات الهاتف، مع إمكانية إرسال الرسائل بنجاح تام على تطبيق الواتساب رغم الاتصال بالإنترنت عن طريق البلوتوث فقط، كما يمكنك تشغيل فيديوهات على تطبيق يوتيوب بكل سهولة وهذا يدل على قوة الشبكة.

يعلم العديد من الأشخاص أن تشغيل الاتصال بالإنترنت عن طريق البلوتوث له فوائد عديدة والبعض الأخر يجهل ذلك، حيث يُحافظ على الخصوصية والأمان في شبكة الإنترنت التي تتصل بها أو شبكة الواي فاي الخاصة بك وهو الأكثر أهمية في هذا الأمر، بالإضافة إلى أن ذلك يجنبك الإدلاء بكلمة المرور أمام الزائرين في منزلك إذا طلبوها بهدف الاتصال بالإنترنت، ويمكنك بذلك تحويل نقطة الاتصال بالبلوتوث إلى نقطة اتصال بالإنترنت بكل سهولة.