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عمر شويل - جدة افضل طريقة شحن شدات بوبجي موبايل مجانا بطريقة سريعة جدا من أي موقع في العالم لا تأخذ من وقتك ولا مجهودك الكثير بخطوات امنه جدا لا تعرض حسابك في اللعبة إلي خطر التوقف المفاجئ الأمر الذي يعاني منه الكثيرون ممن استخدموا طرق مجهوله في عميات شحن بوبجي خلال الأشهر القليلة الماضية، لذا نشارككم الطرق الصحيحة لشحن هذه اللعبة المتميزة التي لا يخلوا بيت في وطنا العربي من فرد علي الأفل يلعب ببجي pubg mobile بصفه مستمرة، ويتساءل عن كيفية شحن شدات ببجي مجانا.

طريقة شحن شدات بوبجي موبايل مجانا

إذا كنت ترغب في طريقة شحن شدات ببجي الموسم 17 رويال باس أو أي موسم قادم وتريد الأف الشدات بدون ضياع وقت ومجهود كبير، فانت هنا في المكان الصحيح الذي يقدم لك خطوات الشحن المجاني بالترتيب الجيد، باتباع هذه الطريقة الذهبية التي لا تجدها في أي موقع اخر ستحصل علي 660 شدة مجانا، تعتمد هذه الطريقة علي الخدمة مقابل الخدمة بمعني أن نقدم خدمة معينة لكي يتم إرسال الشدات المجانية إليك، لذا عليك اتباع خطوات شحن ببجي الأساسية بنجاح تضمن لك وصول 660 شدة بدون دفع أموال ولكن بتنفيذ بعض المهمات.



خطوات شحن شدات ببجي

الخطوة الأولي التي يجب عليك فعلها هي الدخول علي موقع شحن شدات ببجي للعرب arabpubg ثم الضغط علي الشحن الآن يطلب منك الموقع تسجيل الأيدي الخاص بك ثم تحديد الجهاز الذي تستعمله سواء (pc، android، iso، consoles) ثم فئة الشحن وبعدها تقوم بالضغط علي الشحن الآن وتنتظر قليلا حتي يتم تحميل السيلفر، سيوجهك الموقع إلى بعض المهام التي يجب عليك تنفيذها للحصول علي الشدات والتي تصل إلي 660 شدة مجانية.



اهم المهام التي تعطيك شدات بوبجي

بعد الدخول علي المهام ستجد أمامك أن الضغط لتحميل تطبيق معين يعطيك عدد شدات معين يمكنك تحميل اكبر عدد من التطبيقات وأزالتهم بعد الحصول علي الشدات، كما يتيح الموقع عروض اخري غير تحميل التطبيقات مثل مشاهد الإعلان تعطيك عدد اخر من الشدات المجانية.

في النهاية: ننتظر تعليقاتكم ونتمنى أن نكون قد أوضحنا افضل طريقة شحن شدات بوبجي موبايل مجانا بطريقة سريعة جدا من أي موقع.